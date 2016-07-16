حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام دانش آموزان استثنایی استان البرز به هجدهمین دوره مسابقات قرآنی، فرهنگ، هنری و ورزشی خبر داد و اظهار کرد: نخستین اعزام برای این مسابقات روز گذشته انجام شد و بر اساس برنامه ریزی امروز این مسابقات در مشهد مقدس آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در قالب ۹ گروه در تابستان امسال از استان البرز اعزام انجام می شود، افزود: در رشته های متفاوت مربوط به قرآن، فرهنگ و هنر در پنج گروه دختر و پسر اعزام از استان البرز انجام می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان البرز با اشاره به حضور کارمندان اداره آموزش استثنایی استان در این مسابقات بیان کرد: این دوره سیزدهمین دوره فرهنگی و قرآن کشور است که همه ساله در مشهد مقدس برگزار می شود.

وی گفت: مسابقات مربوط به رشته های ورزشی به میزبانی استان های همدان در بخش پسران و قزوین در بخش دختران در مردادماه سال جاری انجام می شود.

نوروزی با اشاره به افزایش میزان شرکت کنندگان در دو سال گذشته، تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد روحیه نشاط و شادابی، کسب مهارت های زندگی اجتماعی و پرورش فکر و جسم این دانش آموزان است.

وی گفت: در مجموع بیش از ۱۸۰ دانش آموز مقطع متوسطه آموزش و پرورش استثنایی البرز در مسابقات این دوره شرکت می کنند.