پخش و فروش غیرقانونی فیلم های کیارستمی پیگیری قضایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی درگذشت زنده یاد عباس کیارستمی کارگردان شاخص سینمای ایران برخی از فروشگاه های اینترنتی مجموعه ای از فیلم های کانون را در قالب بسته های کامل فیلم در معرض فروش قرار داده اند و برخی از موسسه ها نیز اقدام به برپایی برنامه های پخش آثار این هنرمند کرده اند.

در این میان کانون اعلام کرده است تنها مجوزهای مشخصی برای نمایش برخی فیلم های کانون و عباس کیارستمی در اختیار خانه هنرمندان ایران و خانه سینما قرار گرفته است و به غیر از این دو مجموعه و مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر کشور، هرگونه نمایش، پخش و فروش این فیلم ها در سالن ها، فضاهای اینترنتی و مراکز فروش غیر قانونی است.

کانون پرورش فکری کودکان و کودکان پیگیری حقوق مادی و معنوی نشر و تکثیر این آثار را در داخل و خارج از کشور برای خود محفوظ می داند و متخلفان، تکثیرکنندگان و نمایش دهندگان غیرقانونی این آثار را تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد داد.

کانون از علاقمندان فرهیخته و فهیم سینمای ایران نیز درخواست می کند با رعایت حق نشر قانونی آثار فرهنگی، با این پدیده نامناسب برخورد کنند.