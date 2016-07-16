به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری با اشاره‌ به روابط ایران و انگلیس در طول دهه‌های گذشته گفت: اگرچه مناسبات دو کشور طی۱۰۰ سال با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده؛ اما روابط تجاری ایران و انگلستان ظرف این دوره کماکان حفظ شده است؛ چنانکه تا پیش از لغو تحریم‌ها، حجم مبادلات تجاری ایران و انگلیس در سطح ۲ میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار قرار داشت اما پس از آن، این رقم به ۴۵۰ میلیون دلار کاهش یافت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اکنون با اجرایی شدن برجام، فضای مناسبی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری دو کشور فراهم شده است. نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، آن است که در گذشته، تجارت ایران و انگلستان، روی خرید و فروش کالا معطوف بود اما در شرایط جدید انتظار این است که همکاری‌ها با محوریت سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام گیرد.

وی با اشاره به برخی زمینه‌های همکاری از جمله نفت و پتروشیمی گفت: در حال حاضر، فرصت مناسبی برای رفع مشکلاتی که بر سر راه سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد، فراهم است و انتظار می‌رود این مشکلات که عمدتاً در حوزه بانکی است، هرچه سریع‌تر برطرف شود.

به گفته خوانساری، متاسفانه به نظر می‌رسد سرعت رفع موانع کند است و نتیجه مورد نظر هنوز به دست نیامده است. برای ما جای تعجب دارد که چگونه ۲۷ کشور اروپایی با چنین قدرتی نمی‌توانند بدون نظر آمریکا تصمیم بگیرند. شرکت‌های اروپایی در رابطه با ایران آزادی عمل ندارند. در حالی که در گذشته، شرکت‌های بسیاری از اروپا با شرکت‌های ایرانی همکاری می‌کردند. مشکل اصلی نیز تبادل پول است. اگر این مانع از سر راه برداشته شود، همکاری‌ها از سر گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: بانک‌های اروپایی تحت تاثیر آمریکا هستند و از جریمه شدن توسط آمریکا نگرانی دارند. اگر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی وارد همکاری با ایران نشوند، ایران می‌تواند، مانند آنچه در زمان اعمال تحریم‌ها به وقوع پیوست، همکاری‌های خود را با شرق توسعه دهد اما مناسب نیست که دو طرف از بهره‌گیری از این فرصت باز بمانند.

هوئیت نماینده بریتانیا در پارلمان اتحادیه اروپا نیز در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مایل هستم اعلام کنم که اتحادیه اروپا، از آمادگی کافی برای حمایت از توافق (برجام) به عمل آمده برخوردار است تا تحریم‌ها از میان برداشته شود. بر این اساس من با صداقت تمام در این جلسه حضور یافته‌ام و به دنبال راهکارهای عملی برای توسعه روابط هستم. اما در این ملاقات از ابراز حسن‌نیت صرف پرهیز می‌کنم و از شما خواهش دارم که زمینه‌های بالقوه همکاری را معرفی کنید تا زمانی که من به بروکسل بازمی‌گردم بتوانم پروژه‌های اجرایی را دنبال کنم.

وی با اشاره به مشکلاتی که مانع روان‌سازی مبادلات بانکی شده است، گفت: ما این مشکلات را درک می‌کنیم. اما باید پذیرفت که در سال‌های گذشته، تغییراتی در قواعد بانکی بین‌المللی ایجاد شده که عادی‌سازی روابط بانکی ایران با سیستم بانکی بین‌المللی را دشوار کرده است و این مساله‌ای نیست که به سرعت قابل حل باشد. در واقع می‌خواهم بگویم این تعلل به اتحادیه اروپا باز نمی‌گردد.

هوئیت با اشاره به مذاکراتی که اکنون میان بانک‌های ایرانی و کارشناسان بانکی اروپایی بر سر مسایل فنی بانکی در جریان است، گفت: این انتظار وجود دارد که بانک‌های ایرانی، آمادگی خود را برای پاسخگویی به پرسش‌ها یا ابهامات ارتقا دهند. در این میان با وجود آنکه ما نسبت به رفع این موانع اهتمام داریم اما اگر شما هم پیشنهادی برای حل این مسایل دارید ارائه کنید.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۸۰ هیات از اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده‌اند و ملاقات‌هایی را با سیاسیون و تجار ایرانی داشته‌اند. اعزام این هیات‌ها، نشانه‌ای از تمایل اروپا برای همکاری با ایران است. من با تعدادی از وزرای اتحادیه اروپا مذاکراتی داشته‌ام. همه اظهار می‌کنند که به دنبال رفع مشکلات هستند تا روابط به حالت اولیه بازگردد.

هوئیت در پاسخ به سخنان خوانساری گفت: من زمانی که به بروکسل بازگردم این مسایل را مورد پیگیری قرار خواهم داد. البته مساله کمی دارای پیچیدگی است. در عین حال، ما در این مسیر زندانی برخی ذهنیت‌ها و عدم اعتماد هستیم و در فضای جدید باید سعی کنیم اعتماد و حسن‌نیت ایجاد کنیم. من از طرف اتحادیه اروپا می‌توانم بگویم ما دارای عزم و اراده جدی برای عادی‌سازی روابط هستیم. البته باید تاکید کنم که ما از ایالات متحده آمریکا مستقل هستیم. اما همان‌گونه که به توسعه روابط با ایران علاقه داریم خواهان تداوم ارتباطات خود با آمریکا نیز هستیم.

وی با اشاره به رای کنگره آمریکا برای عدم اجرایی شدن قرارداد ایران برای خرید هواپیما از شرکت‌های ایرباس و بویینگ گفت: به‌رغم آنچه در کنگره به تصویب رسید، ما در تلاش هستیم که توافق خرید هواپیما با این دو شرکت به طور کامل اجرایی شود.

نماینده بریتانیا در پارلمان اتحادیه اروپا با بیان اینکه اتاق تهران می‌تواند نقش حائز اهمیتی را در عادی‌سازی روابط ایران با اروپا ایفا کند، گفت: برخی از مشکلات نیز در درون ایران باید حل شود. به بیان دیگر، طرف ایرانی نیز باید سعی کند، شفاف‌سازی کرده و اعتماد ایجاد کند تا فضای بهتری برای همکاری فراهم شود.