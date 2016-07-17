مهرزاد بوستانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری تاکنون یک هزار و ۲۲۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی فارس در آتش سوخته است.

وی ادامه داد: از این میزان ۸۶۸ هکتار مربوط به جنگل‌های شهرستان پاسارگاد بوده که طی دو مرحله در آتش سوخته است.

مدیرکل منابع طبیعی فارس در خصوص خسارت وارد شده به عرصه های جنگلی پاسارگاد بیان کرد: برآورد میزان خسارت وارد شده با توجه به اینکه ارزش درختان به روز نیست بلکه به عمر آنهاست حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال لازم است که درختان به حالت گذشته بازگردد.

وی افزود: اما برای اینکه بوته ها مانند گذشته شود به ۳۰ الی ۴۰ سال زمان نیاز است اما با این وجود بر اساس برآوردهای صورت گرفته یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان در این آتش سوزی به عرصه های منابع طبیعی خسارت وارد شد.

بوستانی اظهار داشت: این اداره کل برنامه هایی برای بازگشت به گذشته از جمله بذر و نهال کاری در این منطقه در دستور کار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فارس به عنوان پایلوت اجرای پروژه تقویت جنگل‌های بلوط زاگرس انتخاب شده، گفت: جنگل های استان دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است و حدود ۸۰۰ هزار هکتار از این جنگل‌ها در حوزه زاگرس واقع شده که عمده درختان آن بلوط است.

بوستانی با اشاره به بروز پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم در ۱۰ سال اخیر در استان فارس و خشکیده شدن سطح وسیعی از درختان بلوط منطقه دشت برم اظهار داشت: پس از تشکیل تیم تخصصی و فنی مقابله با خشکیدگی درختان بلوط و نیز با انجام اقدامات کنترلی و بهداشتی جنگل روند خشکیدگی در ۲۶ هزار هکتار از درختان بلوط این منطقه تحت کنترل قرار گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی فارس تاکید کرد: تیم تخصصی و فنی متشکل از کارشناسان گیاه پزشکی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس در یکسال اخیر یک میلیون و ۱۰۰هکتار از جنگل های استان که در معرض خشکیدگی قرار دارند را مورد پایش و بررسی قرار داده است.

مدیر کل منابع طبیعی تشکیل کمیته ای تخصصی در راستای ارزیابی و بررسی عوامل مقابله با پدیده خشکیدگی درختان جنگلی استان با همکاری دانشگاه شیراز ، محیط زیست و منابع طبیعی را از اقدامات کنترلی دانست و گفت: در حال حاضر از ۱۱ استان حوزه زاگرس ، استان فارس و ایلام به عنوان پایلوت اجرای طرح تقویت جنگل‌های بلوط انتخاب شده‌اند.