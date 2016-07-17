۸۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، با بیان اینکه یکی از ماموریت های سازمان شهرک های صنعتی توسعه زیر ساخت های برای توسعه سرمایه گذاری صنعتی است، افزود: توسعه شهرک های صنعتی نیازمند برخورداری از زیر ساخت های همانند آب و برق است و در این راستا تعامل با مجموعه وزارت نیرو باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

یزدانی تاکید کرد: ایجاد و توسعه زیر ساخت های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در قالب هایی که در دنیا مطرح کرده از ماموریت های مهم شهرک های صنعتی است.

معاون وزیر و مدیر عامل صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان زنجان، افزود: استان زنجان دارای موقعیت مطلوب در زمینه توسعه صنعتی بوده و از جهت موقعیت جغرافیایی در منطقه ای قرار گرفته که امکان توسعه پیش از پیش را دارد.

یزدانی با بیان اینکه استان زنجان به لحاظ برخورداری از مولفه امنیت، وضعیت مطلوبی دارد، گفت: استان زنجان با دارا بودن زیر ساخت های لازم در شهرک های صنعتی می تواند در بحث اشتغال و ارتقاء در آمد استان موثر باشد.

مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یاد آورشد: استان زنجان ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی دارد و هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در این شهرک ها مستقر هستند.

یزدانی افزود: هزار و ۸۰۰ جواز تاسیس در استان توسط سرمایه گذاران در شهر ک های صنعتی اخذ شده است که این خود مهمترین زمینه برای سرمایه گذاری در استان را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چند طرح در قالب صنایع کوچک در شهرک های صنعتی خصوصی در استان زنجان در حال بهره برداری است، افزود: در کل کشور بیش از ۸۴ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که دارای پروانه فعالیت هستند.

یزدانی با اشاره به اینکه بیش از ۹۲ درصد از صنایع در استان زنجان کوچک هستند، گفت: آسیب پذیری این صنایع بیشتر از صنایع بزرگ است.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد صادراتی در کشور وجود دارد، گفت: بیش از ۶۰ واحد صنایع کوچک در سطح کشور به فرا بورس متصل شده‌اند.

مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعداد صنایع کوچک و متوسط دارای مجوز بهره برداری در کشور به ۸۴ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی می رسد.

یزدانی با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است، افزود: ایجاد ناحیه‌های صنعتی و حمایت از شهرک‌های صنعتی کوچک از جمله وظایف اصلی این سازمان به شمار می‌‍رود.

مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به مشوق های پیش بینی شده در سالجاری برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گفت: تخفیف در حق انتفاع تا ۸۰ درصد، افزایش تعداد اقساط تسهیلات تا ۴۸ قسط، بخشودگی چهار هزار میلیارد ریالی از مجموع جرایم صنایع کوچک و اعمال نکردن تغییر در قیمت شهرک های صنعتی از جمله این مشوق های محسوب می شود.

در این مراسم امیر حمیدنیا مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان، با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان معرفی و از خدمات ناصر صیدی مدیرعامل قبلی این شهرک تقدیر شد.