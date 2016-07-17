مادر بزرگراههای آمریکا سبز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگراه Route ۶۶ که از آن به عنوان مادر جاده های آمریکا نیز یاد می شود در ماههای اخیر مجهز به انبوهی از ایستگاههای شارژ خودروهای برقی شده است.

این بزرگراه طولانی که حدود ۴ هزار کیلومتر درازا دارد از ۸ ایالت آمریکا عبور کرده و عملا پلی میان غرب تا شمال شرقی این کشور محسوب می شود.

در برخی از ایالتهایی که این بزرگراه از آنها عبور می کند صفحات خورشیدی و اتوبوسهای برقی نیز به کار گرفته شده است.

در الینویز که بزرگراه Route ۶۶ آغاز می شود شبکه ای از ایستگاههای مخصوص شارژ خودروهای برقی نصب و راه اندازی شده است.

شرکتهای خودروسازی مهمی نظیر بی ام و، میتسوبیشی و نیسسان از این تلاش یک میلیون دلاری حمایت کرده و محققان دانشگاه کالیفرنیا نیز کمکهای فنی در اختیار اجراکنندگان پروژه قرار می دهند.

استفاده از صفحات خورشیدی در بخشهایی از این بزرگراه از دیگر بخشهای این پروژه بزرگ محسوب می شود. از برقی که از این صفحات تولید می شود برای تأمین انرژی اقامتگاههای بین راهی استفاده می شود.

همکاری با برخی هتلها و اقامتگاههای بین راهی این بزرگراه جهت نصب صفحات خورشیدی از دیگر بخشهای این پروژه محسوب می شود.