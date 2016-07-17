به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شهرک های صنعتی استان، افزود: شهرک صنعتی روی استان زنجان مشکل تأمین آب دارد که برطرف شدن مشکل شهرک تخصصی روی به سه میلیارد ریالی اعتبار نیاز دارد.
وی اظهار کرد: برطرف شدن مشکل شهرک تخصصی روی میتواند در توسعه و فعالیت واحدهای صنعتی استان مفید باشد و با تأمین اعتبار سه میلیارد ریالی از طریق سازمان در راستا اقدامات لازم انجام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: پروژه اتصال شهرک صنعتی شماره یک به راهآهن سراسری بیش از ۱۲سال است که بلاتکلیف مانده واجرای این پروژه نیازمند بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری است که به دلیل کمبود منابع مالی محقق نشده است.
فغفوری تاکید کرد: با راهاندازی پروژه اتصال شهرک صنعتی شماره یک به راهآهن سراسری زمینه رشد و رونق فعالیتهای واحدهای صنعتی فعال در این شهرک فراهم خواهد شد.
وی افزود: بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه از طریق سازمان تهران و بخشی از آن از طریق راهآهن تأمین میشود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان گفت: تلاش سازمان براین است که زیرساختهای لازم در شهرک صنعتی استان زنجان برای جذب سرمایهگذاران ترکیه ای فراهم شود.
فغفوری افزود: استان زنجان زیرساختها و ظرفیتهای لازم برای جذب سرمایهگذاران ترک را دارد ودر راستای جذب این سرمایهگذاران شرایط و امکانات فراهم میشود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان تصریح کرد: توجه و نگاه دولت به استان زنجان در عرصه حمایت از توسعه فعالیتهای صنعتی مطلوب است.
فغفوری تصریح کرد: اجرای این سه پروژه از مهمترین تقاضاهای استان در راستای توسعه است که با اقدام این سه طرح تسهیل در سرمایهگذاری استان فراهم می شود.
وی تعداد واحدهای کوچک استان زنجان را هزار و ۲۷۸ مورد عنوان کردو افزود: از این تعداد ۹۳۱ مورد فعال و ۳۴۷ مورد فعال است.
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