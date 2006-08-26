به گزارش خبرگزاري مهر، فيلم هاي "زورباي يوناني" اثر مايكل كاكويانيس، "مرگ در ونيز" ساخته لوكينو ويسكونتي، "سيذارتا" به كارگرداني كنراد روكس و "مالكوم ايكس" اثر اسپايك لي از شنبه تا پنجشنبه چهارم تا نهم شهريور در سالن كوچك حوزه هنري به نمايش درمي آيند.

برنامه اين دوره سالن كوچك حوزه هنري كه تا پاياين شهريورماه ادامه خواهد داشت، به نمايش فيلم هاي بيوگرافيك اختصاص دارد. علاوه بر اين فيلم ها هر هفته يك فيلم از كنسرت هاي بتهوون نيز در اين سالن به نمايش درخواهد آمد.

در اين هفته فيلم كنسرت شماره شش بتهوون به نمايش گذاشته مي شود. اين فيلم سانس 16 روزهاي 6 و 8 شهريورماه و سانس 18 روز 9 شهريور به نمايش درمي آيد.

"زورباي يوناني" ساعت 16 روز جهارم و 18 روز ششم شهريور، "مرگ در ونيز" ساعت 18 روز چهارم شهريور، "سيذارتا" ساعت 16 روزهاي پنجم، هفتم و نهم شهريور و "مالكوم ايكس" ساعت 18 روزهاي پنجم، هفتم و هشتم شهريورماه به نمايش گذاشته مي شوند.

داستان "سيذارتا" مربوط به بودا، "مالكوم ايكس" مربوط به زندگي رهبر مسلمانان آمريكا و "مرگ در ونيز" به زندگي مالرو اختصاص دارد. در "زورباي يوناني" كه اقتباسي از رمان نيكسون كازانتزاكيس است، آنتوني كوئين به ايفاي نقش پرداخته است.

علاقمندان براي ديدن فيلم هاي يادشده مي توانند در ساعات و روزهاي يادشده به سالن كوچك حوزه هنري در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه مراجعه كنند.