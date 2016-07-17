مجلس تجلیل از نویسنده مجلس ترحیم اوست/ فلسطین اولویت تاریخ معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ادبی «قدس ما را آزاد خواهد کرد» عصر روزگذشته 26 تیرماه با حضور جمعی از چهره‌های فعال سیاسی فرهنگی ایرانی در موضوع فلسطین و نیز جمعی از شاعران ایرانی و فلسطینی در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

نخستین شاعری که در این مراسم به شعرخوانی پرداخت، کمال شفیعی بود. وی پیش از شعرخوانی در سخنانی عنوان کرد:کاش می‌شد به جای شعر، آزادی و امنیت را به فرزندان مظلوم فلسطین تقدیم می‌کردیم.

شفیعی در ادامه شعری با مطلع زیر قرائت کرد:

رفیق صابر

بلند شو

وسط معرکه شعری بخوان

لبنان دیگر عروس کشورها نیست

دارد گیسوان سیاهش را

در بوی نفت سیاه

و بخت سیاه دختران عرب پریشان می‌کند

سید احمد حسینی متخلص به شهریار از شاعران پاکستانی نیز غزلی با این مطلع خواند:

این کودک از نسل غیرت، آن مرد از خیل ننگ است

غیرت در افتاده با ننگ، این جنگ سنگ و تفنگ است

محمد جواد شاهمرادی (آسمان) از دیگر شاعرانی بود که برای شعرخوانی به روی سن دعوت شد.

وی پیش از شعر خوانی در سخنانی عنوان کرد: برای من و هم‌نسلان من وقتی نام و یاد فلسطین مطرح می‌شود، یک حس تلخ در دلمان می‌نشیند. یکی حس عذاب وجدان از اینکه تنها می‌توانیم شعر بگوییم و حرفی بزنیم و دیگر اینکه حس می‌کنیم تنها با حرف زدن کاری درست نمی‌شود اما به عنوان یک شاعر تنها کاری که از دستم بر می‌آید این است که حرف بزنم. با این همه حسم به من می‌گوید ادیبان و شاعران اطلاع کافی از موج ادبیات معاصر ایران که ایجاد شده درباره فلسطین ندارند.

وی در ادامه غزلی با این مطلع خواند:

بگذارید پدر را و پسر را بکشند

می‌توانند مگر چند نفر را بکشند

صف این غافله تا صبح افق پل زده است

دین محال است که وجدان بشر را بکشند

در ادامه، عباسعلی براتی‌پور از شاعران پیشکسوت با اظهار امیدواری برای اینکه روزی شعر قدس را در بیت‌المقدس بخواند، شعری با این مطلع خواند:

از پرده در افتد غم پنهانی قدس

آخر به سر آید شب ظلمانی قدس

در ادامه پیام فرمانده کل سپاه پاسداران برای تجلیل از مجید صفاتاج توسط دبیر دفتر ادبیات و هنر بیداری حوزه هنری قرائت شد و پس از آن سارا جلوداریان به قرائت شعر پرداخت.

سعدالله زارعی کارشناس مسائل خاورمیانه نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنانی عنوان کرد: مسئله فلسطین به شهادت تلاشی که جهان برای کسب استقلال از خود نشان داده موضوعی بسیار مهم در خاورمیانه بوده است. اهمیت فلسطین فقط به خاطر یک بخش یا قطعه مهم جغرافیایی نیست، بلکه نگاه به مسئله فلسطین از منظر سیاسی دارای اهمیت است.

زارعی افزود: تعبیری که ما درباره فلسطین بکار می‌بریم نقطه کانونی، حال و آینده مسلمانان است. نباید فراموش کرد که هر وضعیتی که فلسطین که پیدا کند، آزاد باشد یا اسیر، مجموعه جهان هم از آن تاثیر خواهد گرفت.

زارعی مسائل خاورمیانه فلسطین را نقطه کانونی جهان اسلام دانست و گفت: بسیاری تلاش کردند با به دست گرفتن فلسطین در سطح جهان، صحنه‌گردان تحولات بزرگ باشند. از این رو سعی دارند این نقطه کانونی را از ایران جدا کنند و با این جدایی انقلاب را از ایران جدا کنند. به همین خاطر ما به عنوان فرزندان انقلاب اسلامی باید روی این مسأله حساس باشیم و توجه ویژه‌ای به فلسطین کنیم.

مجتبی رحماندوست نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نویسنده و شاعر نیز در ادامه این مراسم در سخنانی گفت: فردی مانند مجید صفاتاج برزگراهی را برای حرکت دیگران باز کرد تا دیگران بتوانند به سادگی به انتهای مسیر برسند و مفقود خود را بیابند.

وی همچنین گفت: برخی در عرصه دانشگاهی تلاش دارند تا به بهانه روایت علمی از کلماتی چون شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی حذر کنند و عبارت دیگری مانند اسرائیل و امریکا را در رساله و پایان‌نامه‌ها عنوان کنند ولی امام و انقلاب ما ادبیات سیاسی تازه‌ای را تعریف کرد و تعریف تازه‌ای از بیان ایدئولوژیک خواسته‌هایمان بیان کرد

تجلیل از خدمات مجید صفاتاج نویسنده و محقق در عرصه موضوعات مرتبط با جهان اسلام از دیگر بخش‌های این برنامه بود

وی در سخنان خود پس از تقدیری که از وی به عمل آمد در سخنانی گفت: انتظار نداشتم چنین مراسمی برای من برگزار شود، در بدو ورود به حوزه هنری از بنده سوال شد کجا می‌روید؟ گفتم مجلس ترحیم، حقیقت هم همین است، در حضور کسی او را تجلیل کردن به معنای سر بریدن است. کسی که تو را مدح می‌کند به گفته حضرت امیر(ع) انگار که سر بریده است چرا که این تجلیل‌ها ما دچار غرور و تکبر می‌کند و این آفت است که انسان را هلاک می‌کند.

صفاتاج در ادامه افزود: معتقدم انسان نباید به راه‌های طی شده خود بنگرد. باید نگاه کند چقدر مسیر در آینده دارد. من انتظار داشتم به جای تمجید بگویند چقدر دیگر باید مسیر بپیمایی یا کتاب بنویسی؟ اگر غرور انسان را بردارد پیرامون اینکه چقدر کتاب خوانده، علم دارد یا تحصیلات را طی کرده به وادی بیراهه کشیده می‌شود. ما انسان‌ها گاهی قبل از مرگ فوت می‌کنیم. ای کاش به گونه‌ای رفتار کنیم و همواره پشت سر خود را بنگریم که ببینیم چه هستیم.

حسین شیخ‌الاسلام مشاور امور فلسطین رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در این همایش در سخنانی کوتاه گفت: هرگاه در پی مطلب دقیق تحلیلی عمیق‌تر از فهم خودم از مسائل منطقه و جهان اسلام هستم به آثار آقای صفاتاج مراجعه می‌کنم.

وی در ادامه به مسائل موجود در خاورمیانه اشاره کرد و گفت: امروز ببینید چطور تلاش می‌شود مقاومت را با ریاکاری تبدیل به تروریسم کنند، چطور تلاش می‌شود حزب‌الله و مقاومت فلسطین را، تروریسم بنامند و در جمع سازمان‌های بین‌المللی با این عنوان ثبت کنند. درس همین جاست که کار پژوهشی ماندگار می‌شود.

وی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در حال تلاش هستیم جایگاه فلسطین به اولویت تاریخ معاصرمان بازگردد، تصریح کرد: تمام موارد در میدان حاصل نمی‌شود. نمی‌گویم میدان مؤثر نیست اما کار فکری و فرهنگی نیز لازم است. صفاتاج در کنار افرادی که وارد کار میدانی شدند به ثبت نیز پرداخت، همان کاری که اگر نمی‌شد موجب تحریف تاریخ عاشورا می‌شد.