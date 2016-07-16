گروه متخلف شکار در پارک کویر سمنان زمین گیر شد

رضا شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک گروه متخلف در حین تعقیب جرگه ای جبیر توسط موتور سیکلت دستگیر شدند، بیان داشت: چهار شکارچی غیر مجازکه به وسیله دو دستگاه موتورسیکلت در حال تعقیب جبیر درمنطقه سفیدآب بودند توسط یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کویر، ردیابی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متخلفان پس از دستگیری به دستگاه قضایی معرفی و در حال حاضر سه تن از آنان در بازداشت و یک نفر به قید وثیقه آزاد شده است.

رئیس اداره پارک ملی کویر با بیان اینکه هیچ شکاری توسط این گروه صورت نگرفته است، ابراز داشت: شروع به شکار جانوران وحشی هرچند منجر به وقوع فعل مجرمانه شکار نشده باشد طبق ماده ۱۵ قانون شکار و صید جرم محسوب و مستوجب تعقیب و مجازات کیفری است.