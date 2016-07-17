خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - فاطمه حسینی: شیوههای نامناسب دفع زباله در لرستان همواره محل انتقاد فعالان محیطزیست و مردم بوده است تا در برخی مواقع شاهد کوهی از زبالهها باشیم که علاوه بر آلوده کردن آبوخاک، سلامت مردم را نیز به مخاطره انداخته است.
چالش محل دفع زبالههای شهرهای لرستان، بحران زبالهها در روستاها و مناطق گردشگری استان و ... هرکدام پردهای از رنجی است که طلای کثیف به جان محیطزیست این دیار انداخته است.
دفن سنتی زبالهها در لرستان
این وضعیت مخاطرهآمیز در حالی رخ میدهد که در عمده کشورهای توسعهیافته دنیا و طی سالهای اخیر در استانهای مختلف کشورمان از زبالههای بازیافتی درآمدهای کلانی به جیب زده میشود تا ضمن جلوگیری از آلودگی محیطزیست این سرمایه به چرخه تولید نیز بازگردد.
ایدههای مختلف درزمینهٔ استفاده از زباله چه برای تولید محصولات جدید و چه برای احداث کارخانههای کمپوست و حتی ایده استفاده از زباله برای تولید برق همه و همه خلاقیتهایی است که بشر امروز در مواجهه با مخاطرات انبوه زبالهها به فکر آنها افتاده و دانش حرکت در این مسیر را به دست آورده است.
با این تفاسیر همچنان در استان لرستان دفع زبالهها بهصورت سنتی صورت میگیرد و کمتر منطقهای از شهرهای این استان را میتوان پیدا کرد که دستکم کار تفکیک زبالهها از مبدأ صورت گیرد.
سلامت مردم درخطر است
مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت دفن زباله در شهرستانهای نورآباد و الشتر اظهار داشت: درگذشته محل دفن زباله این دو شهرستان از سوی مشاور تعیینشده است.
وی بابیان اینکه برای دفن زباله شهرستانهای نورآباد و الشتر یک منطقه از سوی مشاور بین این دو شهرستان تعیینشده بود عنوان کرد: منطقه «گاو کش» از سوی مشاور برای دفن زباله این دو شهرستان در نظر گرفتهشده است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان با بیان اینکه محلی که برای دفن زباله های این دو شهرستان در نظر گرفتهشده از محل اراضی منابع ملی است بیان داشت: مشاور نیز این منطقه را موردبررسی قرار داده و درنهایت نیز آن را برای دفن زبالههای شهرستانهای الشتر و نورآباد تائید کرده است.
فتحی بیرانوند بابیان اینکه متأسفانه شهرداران نورآباد و الشتر برای دفن زبالهها در این منطقه همکاری نمیکنند افزود: این در حالی است که محل فعلی دفن زبالههای این دو شهر معضلات زیستمحیطی در منطقه ایجاد کرده و سلامت مردم را به مخاطره انداخته است.
هشدار محیطزیست به دو شهردار لرستان
وی بابیان اینکه در این راستا از معاون عمرانی استانداری لرستان خواستهایم که در این مورد ورود پیدا کند افزود: علیرغم اینکه انتقال و دفن زبالهها در این دو شهر در محل «گاو کش» مصوبه کارگروه پسماند را دارد هنوز این امر اجرایی نشده است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان بیان داشت: هشدار میدهیم که اگر شهرداران این دو شهر برای دفن زباله در محل تعیینشده از سوی مشاور اقدام نکنند به دلیل به خطر افتادن سلامت مردم ما اقدام قضایی علیه آنها را خواهیم داشت.
فتحی بیرانوند بابیان اینکه در حال حاضر زبالهها بهصورت سنتی در دو شهر نورآباد و الشتر در دو منطقه دیگر دفن میشوند که هیچکدام مورد تائید محیطزیست نیستند افزود: هم نحوه دفن زبالهها و هممحلی که اقدام به دفن زبالهها مورد تائید محیطزیست نیست.
وی بابیان اینکه «شیر آبههای» زبالهها در این مناطق ممکن بوده که به آبهای زیرزمینی نفوذ پیدا کند گفت: همچنین احتمال انتشار بیماریها و در پی آن به خطر افتادن سلامت مردم نیز وجود دارد.
بروجرد تنها شهری که مصوبه پسماند را اجرا کرد
نادر مختاری معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پسماندها موجب آلودگی منابع آب و آبهای زیرزمینی میشود اظهار داشت: در این راستا در سنوات گذشته مشاور برای دفن پسماند در همه شهرستانها اقداماتی را انجام داد.
وی بابیان اینکه این اقدامات با همکاری دستگاههای مرتبط ازجمله شرکت آب منطقهای لرستان صورت گرفت گفت: در این راستا شرکت آب منطقهای در مناطقی که مشکل منابع آب زیرزمینی وجود نداشت اقدام به جانمایی برای دفن زبالهها و پسماندها کرد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای لرستان در ادامه سخنان خود بابیان اینکه این مناطق در کارگروه پسمانده مصوب شد عنوان کرد: در این راستا باید با توجه به مصوبه کارگروه پسماند این امر در همه شهرستانها اجرایی شود.
مختاری بابیان اینکه در این راستا تنها شهرستان بروجرد با توجه به جانمایی که شرکت آب منطقهای برای دفن زبالهها و پسمانده انجام داده بود این مصوبه را عملیاتی کرد افزود: سایر شهرستانها نیز مکلف هستند که این مصوبه را اجرایی کنند.
«شیر آبهای» زبالههایی که وارد آبهای زیرزمینی میشود
وی بابیان اینکه این مصوبه باید برای رعایت سلامت مردم اجرایی شوند گفت: ما دو پسماند «خشک» و «تر» داریم و اگر پسماندهای «تر» مدیریت نشوند در قالب «شیر آبهها» وارد منابع آبی میشوند و این امر برای سلامت مردم خطرآفرین هستند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای لرستان با تأکید بر اینکه انتظار میرود که دستگاههای اجرایی بر مبنای مصوبه کارگروه پسماند برای دفن پسماندها و زبالهها عمل کنند افزود: شهرداریها باید در جانمایی که برای مطابق ضوابط برای پسماندها در نظر گرفتهشده اقدام به دفن زبالهها و پسماندها کنند.
مختاری بیان داشت: تاکنون تنها بروجرد این مصوبه را اجرایی کرده و دیگر شهرستانها هنوز اقدام به اجرای آن نکردهاند.
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