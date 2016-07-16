به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی والیبال برزیل و فرانسه دومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۶ را در لهستان برگزار کردند که این بازی حساس را تیم برزیل ۳ بر یک برنده شد تا در فینال حریف صربستان شود.

برزیل شروع خوبی در این مسابقه داشت و ست نخست را ۲۵ بر ۱۶ برد. در ست دوم تیم فرانسه ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد تا کار به تساوی کشیده شود. ست سوم با بازی نزدیک دو تیم همراه شد اما این شاگردان رزنده بودند که ۲۸ بر ۲۶ پیروز شدند تا برزیل ۲ بر یک پیشی بگیرد.

اوج حساسیت این دیدار در ست چهارم به چشم آمد جایی که دو تیم در امتیاز ۲۴ برابر شدند و در ادامه این تساوی به عدد ۳۱ کشیده شد ولی در نهایت این ست را برزیل ۳۳ بر ۳۱ پیروز شد تا برنده بازی باشد.

برزیل با این برد به فینال راه یافت و حریف صربستان شد. تیم ملی فرانسه، مدافع قهرمانی نیز در بازی رده بندی برابر ایتالیا قرار خواهد گرفت.