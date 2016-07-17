بام ایران مستعد برای توسعه زنبورداری/ مرغوبیت بالای عسل تولیدی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های زاگرس نشین است که در جنوب غربی کشور واقع‌شده است. چهارمحال و بختیاری با داشتن وسعت یک درصد مساحت کشور حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار گونه گیاهی دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دارویی هستند.

وجود دشت‌های پرگل و مناطق بکر پر گل از ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که این استان را برای زنبورداری و توسعه آن مستعد کرده است .

مزارع کشاورزی و باغ‌های بادام و هلو یکی از ظرفیت‌های دیگر این استان است که در توسعه زنبورداری و توسعه عسل بسیار مفید است.

هم‌اکنون ارتفاعات این استان پوشیده از گیاه گون است که بسیاری از زنبوردارهای استان‌های دیگر در زمان گل‌دهی گون به این استان کوچ می‌کنند. در حال حاضر مهم‌ترین نوع عسل تولیدی در چهارمحال و بختیاری عسل گون است و عسل‌های دیگر نیز ازجمله عسل مرکبات در این استان تولید می‌شود.

کارشناس ارشد علوم دام در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد.

افشین مقدس تصریح کرد: زنبورداری یکی از حوزه‌های کشاورزی است که زمینه توسعه آن در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های کوهستانی منطقه زاگرس است که دارای مراتع گسترده و جنگل‌های بلوط است که زمینه توسعه زنبورداری را در این استان فراهم کرده است.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری با داشتن وسعت یک درصد مساحت کشور حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار گونه گیاهی که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن دارویی هستند را داراست.

وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی مناسب و وجود گیاهان گل‌دار در این استان از مهم‌ترین پتانسیل‌ها برای توسعه زنبورداری است.

این کارشناس با اشاره به اینکه تولیدات رشته زنبورداری بسیار متنوع است، عنوان کرد: هم‌اکنون زنبوردارهای استان محصولاتی ازجمله عسل، گرده، زهر و... تولید می‌کنند که این امرزمینه اشتغال بسیاری از مردم چهارمحال و بختیاری را فراهم کرده است.

مقدس ادامه داد: توسعه زنبورداری جدا از اینکه موجب افزایش تولید عسل می‌شود موجب افزایش گرده‌افشانی در طبیعت و باغ‌های میوه می‌شود.

این پژوهشگر با اشاره به اهمیت گرده‌افشانی در طبیعت، تأکید کرد: گرده‌افشانی در طبیعت از انقراض گیاهان جلوگیری می‌کند و در باغ‌های میوه سبب افزایش تولید می‌شود.

هم‌اکنون بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر در حرفه زنبورداری در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳۱ هزار کندو در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

ذبیح‌الله غریب ادامه داد: سالانه بیش از ۹۶۰ هزار تن عسل در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود و عسل تولیدی این استان یکی از باکیفیت‌ترین عسل‌های کشور است.

وی عنوان کرد: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری بازارپسندی بالایی دارد و قیمت آن نیز نسبت به عسل‌های دیگر بالاتر است.

وی یادآور شد: هم‌اکنون بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر در حرفه زنبورداری در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند.

وی بابیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارکرد زنبورعسل مربوط به گرده‌افشانی است، گفت: شرایط آب و هوایی مناسب و متنوع بودن پوشش گیاهی در استان موجب تولید عسل مرغوب در استان شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: زنبورداران استان چهارمحال و بختیاری، زنبوردارانی حرفه‌ای هستند که در زمستان‌ها به استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر و بندرعباس مهاجرت کرده و فصل بهار به استان بازمی‌گردند.