۴۴۰میلیارد تومان برای رفع موانع تولید استان سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرهای دیباج و کلاته رودبار از توابع بخش مرکزی دامغان به میزبانی سالن جلسات دبیرستان دخترانه ۱۵ خرداد این شهر، با بیان اینکه در یک ماه گذشته به مسائل و مشکلات ۳۱۵ واحد تولیدی و صنعتی استان در سامانه بهین یاب رسیدگی شده است، بیان داشت: تسهیلات لازم برای رفع موانع تولید این واحدها تا سقف سه میلیارد تومان و به میزان۴۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی افزود: برای حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان که در سایت بهین یاب ثبت نام کردند اعتباری معادل ۴۴۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت که این رقم در آینده نیز قابل افزایش است.

حمایت از کشاورزی در برنامه دولت قرار دارد

رئیس شورای اداری استان سمنان با بین اینکه۸۵درصد از اعتبارات بیست و ششمین سفر استانی ریاست جمهور به سمنان تنها به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت، گفت: یکی از موضوعات مهم و اساسی در جریان سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان توجه ویژه به بخش کشاورزی بوده که در این راستا اعتبارات خوبی اختصاص یافت که با آن می توان به توسعه بخش کشاورزی کمک شایانی کرد.

خباز افزود: پرداخت تسهیلات با بهره ۱۵ درصد با هدف ایجاد و راه اندازی توسعه واحد های گلخانه ای و ۱۸ میلیارد تومان اعتبار با هدف ایجاد طرح مکانیزاسیون کشاورزی با بهره گیری از اعتبارات سال ۹۵ از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان از مهمترین برنامه ها و طرح های حمایتی بخش کشاورزی استان هستند.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان به کشاورزان در شهرک ها و نواحی صنعتی زمین واگذار می کند، افزود: بر اساس انعقاد تفاهم نامه بین سازمان جهاد کشاورزی با شرکت شهرک های صنعتی استان برای ایجاد و راه اندازی واحد های گلخانه ای در سطح استان از سوی شرکت شهرک های صنعتی به میزان و مقدار لازم زمین واگذار می شود که با این تفاهم نامه صورت گرفته بهترین فرصت بوده که کشاورزان از ظرفیت ایجاد شده و با هدف توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال به خوبی استفاده کنند.

مشکلات آب شرب کلاته رودبار و دیباج پیگیری می شود

استاندار سمنان، با بیان اینکه مشکلات آب شرب کلاته رودبار و دیباج پیگیری می شود، گفت: شهرهای دیباج و کلاته رودبار از ظرفیت های مهم اقتصادی و گردشگری برخوردارند که می توان با تامین آب آشامیدنی و زیرساخت های لازم این دو شهر را به قطب گردشگری استان تبدیل کرد.

خباز با بیان اینکه برای تعیین انتقال چاه جدید آب شرب شهروندان کلاته رودباری به عنوان یکی از درخواست ها و مطالبات به حق آنان هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: در کمترین فرصت مشکل آب شرب این شهر، می بایست با همکاری شرکت آب و فاظلاب شهری و شرکت آب منطقه ای استان و با کار کارشناسی و مطالعاتی رفع شود همچنین درباره کلاته رودبار باید گفت، برای ایجاد کلانتری جدید در این شهر موافقت شده و از مسئولان نیروی انتظامی استان می خواهم در این راستا همکاری کنند.

وی درباره دیباج نیز، افزود: جشنواره آئین امامدر با کمک اداره اوقاف و امور خیریه، پیگیری برای آسفالت مسیر سرچشمه، آسفالت معابر شهری، منطقه گردشگری و اجرای فاز سوم ساخت حرم شهدای گمنام از عوامل جذب گردشگر در منطقه دیباج است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار سمنان در پایان، گفت: با راه اندازی شرکت تعاونی فراگیر می توان به عنوان یک راه حل کمک فراوان به عشایر منطقه کرد و انتظار است عشایر شهر کلاته رودبار در این راستا تلاش کنند.