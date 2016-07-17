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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۹:۲۱

مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر مطرح کرد:

توسعه نیمه‌متوازن زیرساخت‌ها در روستاهای استان بوشهر

توسعه نیمه‌متوازن زیرساخت‌ها در روستاهای استان بوشهر

بوشهر - سرپرست اداره کل امور روستایی استانداری بوشهر گفت: در استان بوشهر با تلاش استاندار، شاهد توسعه نیمه متوازن در روستاها هستیم که این روند همچنان در حال بهبود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، کاظم مرادی اظهار داشت: یکی از اصول مهم در دستور کار دولت، تعادل‌بخشی خدمت در نقاط مختلف شهری و روستایی کشور است.

سرپرست امور روستایی استانداری بوشهر اضافه کرد: بخشی از اعتباراتی که از سازمان دهیاری‌های کشور به استان می‌آمد، اکنون به‌صورت متمرکز به‌حساب دهیاران واریز خواهد شد.

مرادی افزود: دهیاران و شوراها در نظر داشته باشند که تعهد مازاد بر اعتبار ابلاغی برای خود ایجاد نکنند و هزینه‌کرد اعتبارات نیز در شرح وظایف دهیاران هزینه شود.

وی با اشاره به دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران گفت: بخشداران، احکام دهیاران پاره‌وقت و تمام‌وقت را بر اساس دستورالعمل مذکور صادر کرده و بیمه دهیاران را نیز برقرار کنند.

سرپرست امور روستایی استانداری بوشهر گفت: رعایت سلسله‌مراتب اداری را نیز دهیاران مدنظر و هماهنگی لازم با بخشداران داشته باشند.

کد مطلب 3715333

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