به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، کاظم مرادی اظهار داشت: یکی از اصول مهم در دستور کار دولت، تعادلبخشی خدمت در نقاط مختلف شهری و روستایی کشور است.
سرپرست امور روستایی استانداری بوشهر اضافه کرد: بخشی از اعتباراتی که از سازمان دهیاریهای کشور به استان میآمد، اکنون بهصورت متمرکز بهحساب دهیاران واریز خواهد شد.
مرادی افزود: دهیاران و شوراها در نظر داشته باشند که تعهد مازاد بر اعتبار ابلاغی برای خود ایجاد نکنند و هزینهکرد اعتبارات نیز در شرح وظایف دهیاران هزینه شود.
وی با اشاره به دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران گفت: بخشداران، احکام دهیاران پارهوقت و تماموقت را بر اساس دستورالعمل مذکور صادر کرده و بیمه دهیاران را نیز برقرار کنند.
سرپرست امور روستایی استانداری بوشهر گفت: رعایت سلسلهمراتب اداری را نیز دهیاران مدنظر و هماهنگی لازم با بخشداران داشته باشند.
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