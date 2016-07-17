به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری با بیان اینکه سال گذشته ۱۱۲ میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض آلایندگی در اختیار روستاهای استان بوشهر قرار گرفت گفت: این میزان اعتبار تخصیصی نسبت به دوسال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش نشان می‌دهد.



وی افزود: ‌هزار و ۲۰۵ پروژه عمرانی در روستاهای استان بوشهر اجرا شد که ۷۳۰ میلیارد ریال سال گذشته از محل اعتبارات تملک‌دارایی به این پروژه‌ها تخصیص یافت.

استاندار بوشهر به اجرای طرح روستای پاک پرداخت و با بیان اینکه طرح روستای پاک در استان بوشهر به پوشش ۹۰ درصدی رسید افزود: امسال تلاش می‌شود همه روستاهای استان بوشهر تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

سالاری، طرح بهداشت دهان و دندان دانش‌آموزان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: برای اجرای این طرح ۶۲ مرکز بهداشتی درمانی به امکانات لازم دندان پزشکی مجهز و ۱۲مرکز جامع سلامت دهان و دندان و ۱۲ کلینیک سیار دندانپزشکی راه‌اندازی شده است.