جمشید کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پاسخ به استعلام ها اظهار کرد: ۶۲ مورد پاسخ استعلام استقرار و ۱۷ مورد پاسخ به استعلام بهره برداری و همچنین ۸ مورد پاسخ به استعلام های محیط طبیعی انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قزوین در مورد شکایات، صید غیر مجاز نیز گفت: ۱۰نفر متخلف شکار و صید غیر مجاز دستگیر شدند و ۲ مورد صید غیر مجاز و ۲ مورد شکار غیر مجاز گزارش داده شده است.

وی در مورد بررسی به شکایات گفت: ۳۰ مورد بررسی به شکایات صورت گرفته و همچنین ۴۲ مورد پیگیری صدور میر شکاری در سه ماه اول سال جاری صادر شده است.

کاووسی در ادامه خاطر نشان کرد: ۳۹ فقره نمونه برداری از فاضلاب و پساب نیز صورت گرفت و یک هزارو ۱۱۲ نفر روز گشت کنترل مناطق نیز توسط این اداره انجام شد و همچنین یک مورد واحد آلاینده به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین اعلام کرد: ۳ مورد شرکت در برنامه تلویزیونی و رادیوی و برگزاری ۶ دوره آموزشی برای مدارس و شوراها و همچنیین شرکت در یک دوره آموزشی از برنامه های انجام شده این اداره در سه ماه اول سال بوده است.

کاووسی در پایان از مهار آتش در بیش از ۸ هکتار از اراضی منطقه در این مدت خبر داد.