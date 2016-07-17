روزنامه ایران نوشت: ساعت ۳ بعد از ظهر ۱۵ تیر امسال، رهگذرانی که از خیابانی در جنوب تهران می‌گذشتند صدای فریادهای پسری را شنیدند که سوار بر موتورسیکلت مردی از مردم کمک می‌خواست.

افرادی که شاهد ماجرا بودند بلافاصله به کمک پسر نوجوان شتافته و او را نجات دادند اما راکب موتورسیکلت فرار کرد.پسر نوجوان نیز همراه خانواده‌اش راهی اداره آگاهی تهران شد و به اتهام آدم‌ربایی شکایت کرد.

او به بازپرس جنایی گفت: سر کوچه با دوستم ایستاده بودم و مشغول صحبت بودم، ناگهان مردی را دیدم که سوار موتورش با دست اشاره کرد که پیش او بروم. اما من که ترسیده بودم به طرفش نرفتم ولی ناگهان او به سمتم آمد، آنجا بود که دویدم و در یک مغازه پنهان شدم.

پسر ۱۴ ساله ادامه داد: اما او به آنجا آمد و مرا به زور سوار موتورش کرد، او می‌خواست مرا با خودش ببرد که خوشبختانه مردم و تعدادی از راننده‌های آژانس که در آن حوالی بودند به کمکم آمده و نجاتم دادند.

به دنبال اعلام این شکایت، بازپرس مرشدلو دستور تحقیقات در این باره را صادر کند.کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی نیز با ردیابی‌های پلیسی سرانجام مرد موتورسوار را صبح دیروز در جنوب تهران دستگیر کردند.

متهم جوان به بازپرس گفت: چند روز قبل از حادثه وقتی از سرکار به خانه آمدم متوجه شدم که همسرم بشدت ناراحت است. وقتی علتش را پرسیدم گفت زمانی که پسر ۴ ساله‌ام در کوچه مشغول بازی بوده، پسر نوجوانی با چوب او را کتک زده است.

با شنیدن این موضوع بشدت ناراحت شدم و از طریق همسایه‌ها پسر ۱۴ ساله را شناسایی کردم.

روز حادثه، زمانی که پسر نوجوان را دیدم، می‌خواستم او را نزد پدرش ببرم و از او بخواهم که به پسرش تذکر دهد.

ضمن اینکه به هیچ عنوان آدم‌ربایی را قبول ندارم.بدین ترتیب متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت تا ابهام‌های موجود در این ماجرا فاش شود.