پشت پرده بازگشت طارمی به پرسپولیس

بعد از اینکه خبر بازگشت مهدی طارمی به ایران منتشر شد، اخبار مختلفی هم به گوش می‌رسید که عبدالصمد ابراهیمی، وکیل مهدی طارمی درباره اتفاقات و مسائل پیرامون بازگشت طارمی متنی را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد که به بسیاری از ابهامات پاسخ می‌دهد. او چنین نوشت:

۱. نمی توان موارد حقوقی ماجرا را مطرح کرد زیرا باعث می شود در صورت اقدامات حقوقی باشگاه ترکیه ای دست خودمان را رو کرده باشیم. تلاش شده همه جوانب امر سنجیده شود و مستندات لازم وجود دارد که نگرانی ها را رفع می کند. از یکی دو روز پیش همه امور لازم انجام شده و انشاالله با دعای خیر شما عزیزان مشکلی نخواهد بود.

۲. شب قدر بود که خبر عقد قرارداد مهدی با ریزه اسپور منتشر شد. دم افطار عکس ها را که دیدم شوکه شدم. سیل هجمه ها به من شروع شد. باور کردنی نبود، همان موقع به آقای ترکاشوند زنگ زدم. او هم مثل من شوکه از اتفاقاتی که رخ داده بود ترجیح داد حرفی نزند. به دکتر طاهری زنگ زدم، در مراسم احیا بود. گفت امشب وقت گله گذاری از آدم ها نیست. دعا کن مهدی عاقبت بخیر شود.

۳. مهدی بعد از عقد قرارداد به ایران برگشته بود و یک روز صبح اول وقت دکتر طاهری تماس گرفت بیا باشگاه. تا رفتم پرسید با مهدی تماس داشتی؟ گفتم نه. گفت حواست بهش باشه. خبر دارم از اشتباهاتش پشیمون شده. کمکش کن. ماها سر قضیه رفتن او توهین شنیدیم ولی تنهاش نزار. بعد گفت فکر کن ببین چه جوری میشه کمکش کرد که برگرده. گفتم مطمئنید خودش میخواد برگرده؟ گفت شک نکن.

۴. تمام مدارکی که داشتیم را چند روز بررسی کردیم. دو سه جلسه مفصل در دفتر یک دوست مشترک من و ترکاشوند برگزار کردیم. از چندین و چندجا حتی از داوران دیوان بین المللی ورزش مشورت گرفتیم. با وکلای خارجی مشورت شد و به یکسری جمع بندی هایی رسیدیم. دو جلسه هم شبانه با دکتر طاهری داشتیم. همه جمع بندی ها به اینجا ختم شد که اگر خود طارمی بخواهد می شود اقداماتی انجام داد. رایزنی و اخذ نظر کادر فنی هم با دکتر طاهری بود.

۵. در تمام این مدت تلاش شد موضوع علنی نشود وخوشبختانه همین گونه هم شد. مهدی هم علنا از همه عذر خواهی کرد. برای پیگیری بهتر موضوع، علیرضا نیکومنش عزیز به رغم همه مشکلات از پرتغال به ترکیه رفت تا روال امور را از آنجا مدیریت کند. او آنجا قرار بود نظر نهایی طارمی را هم جویا شود که خوشبختانه خود مهدی گفت قبول دارم اشتباه کردم و حاضرم هر تاوانی بدهم تا باردیگر به پرسپولیس برگردم. جمله جالب او این بود که من از رفتن به ترکیه پشیمان نیستم بلکه بابت از دست دادن پرسپولیس پشیمانم. می خواهم باردیگر پرسپولیسی شوم. نکته جالب اینجا بود که صبح شنبه قرار بود ترکاشوند هم به ترکیه برود. دکتر طاهری عصر جمعه به من گفت با ترکاشوند هماهنگ باش. شب داشتیم برنامه های فردا را هماهنگ میکردیم که خبر رسید ترکیه کودتا شده

۶. ترکاشوند به شوخی می گفت نقشه کشیده اید من را به کشتن بدهید؟خودتان بروید. خلاصه پرواز او کنسل شد ولی کارها روال خود را طی کرد.

۷. شب قبل از آن بعد از مدت ها با مهدی صحبت کردم و متوجه شدم مصمم است برگردد. می گفت کوه انگیزه هستم و می خواهم جبران کنم.

۸. امروز خوشبختانه همه چیز تمام شد.

۹. دوستانی در این میان تلاش های موثری داشتند که از بیان اسم شان به دلیل خواست خودشان خودداری می کنم. ممنون از لطف آنها.

۱۰. شماره نه برگشت، اشتباه کرد. قبول، حالا وقت یکدلی است.

محروم نمی‌شوی

این وکیل در پست بعدی در صفحه شخص‌اش تصویری از مکالماتش با طارمی را گذاشته و نوشته است: مهدی حتی به محرومیت هم فکر کرده و می‌خواهد اشتباهاتش را جبران کند، ولی نگران نباشید. تولدش مبارک.