مسائل و مشکلات شهر دیباج بررسی شد/ ۷ مصوبه رهاورد سفر استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در این نشست که شامگاه شنبه به میزبانی سالن جلسات شهرداری دیباج برگزار شد، به موقعیت های مهم و تاثیر گذار این شهر در امر رشد و توسعه پرداخت و گفت: همه نگاه و تاکید مسئولان بر حل مسائل و مشکلات مناطق استان است که در این بین دیباج نیز همیشه مورد رصد و توجه بود لذا تمام سعی و تلاش خودمان را برای رفع مشکلات این شهر به کار می گیریم.

وی با تاکید بر اینکه وجود آستان مقدس امامزاده محمد دیباج (ع) و مناطق تفریحی و گردشگری این منطقه را به جایگاه والای خود رسانده و وظایف مسئولان را در ارائه خدمات هرچه بهتر و مطلوبتر سنگین تر کرده است، افزود: لذا باید گفت مشکل این آستان مقدس با تفاهم صورت گرفته بین نماینده مقام معظم رهبری و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث، فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برطرف شده و به زودی مراحل اجرایی طرح توسعه آن اجرا خواهد شد.

استاندار سمنان مردم دامغان را مستحقق دریافت خدمات شایسته تر دانست و بیان داشت: باید از تمام توان و ظرفیت های موجود بکوشیم که خدمات خوب و در خور شان ایشان ارائه و رضایت آنان را جلب کنیم.

مشکلات شهر دیباج رفع شود

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات شهر دیباج باید همراه با برنامه ریزی باشد، گفت: مناطق دیباج، کلاته رودبار و چشمه علی از جمله مناطق مهم تفریحی و گردشگری شهرستان هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد و از آن غفلت نشود.

ابوالفضل حسن بیگی بیان داشت: برای کمک به رشد و توسعه شهر دیباج همه مسئولان باید ورود پیدا کنند تا بتوانیم شهری ایده آل و همراه با رشد و توسعه را برای این شهر و مردم آن رقم بزنیم.

امام جمعه دیباج نیز در این نشست با بیان اینکه برای تکمیل و ساخت حوزه علمیه این شهر که از چند سال قبل آغاز شده به هفت میلیارد ریال اعتبار نیاز است، گفت: حرکت، تلاش و ارائه خدمات به طرح ها و برنامه های فرهنگی شامل کمک به ساخت حوزه علمیه می بایست از برنامه های مسئولان باشد و ما انتظار داریم این مسئولان با تمام توان و تلاش برای این گونه پروژه ها مساعدت کنند.

حجت الاسلام سید جلیل قدمی با بیان اینکه از استاندار سمنان می خواهیم کوتاهی ها و ظلم هایی که در حق مردم شهر دیباج در گذشته شده است را جبران کند، افزود: مردم منطقه همانند دیگر مردم ایران در تمامی صحنه ها حضوری فعال و پر تلاش داشته اند و در تمام دوران همراه مسئولان بوده و هستند و خود را وقف انقلاب و رهبری کرده اند و برای حراست و پاسداری از انقلاب اسلامی ایران، امام(ره) و شهدا کوتاهی نخواهند کرد.

شهر دیباج در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است

شهردار دیباج نیز در این جلسه با بیان اینکه شهر دیباج با توجه به دارا بودن موقعیت های خوب متاسفانه در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است، گفت: دیباج دارای ۱۸۷ هکتار محدوده خدماتی است که از این میزان ۴۰ کیلومتر آن معابر و ۲۰کیلومتر دیگر آن خاکی تشکیل می دهند و تامین مسکن، بزرگترین چالش این شهر به شمار می آید.

محسن امینیان از آبشار نسروا، کشت دشت، تنگه زندان و منطقه تفریحی و گردشگری آبسیج به عنوان مهمترین مناطق تفریحی و گردشگری شهر دیباج نام برد و بیان داشت: باید برای تقویت مناطق تفریحی و گردشگری شهر دیباج همگان کمک کنند و اعتبارات لازم در این راستا اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه شهر دیباج را از منطق های سیل گیر یاد می کنند و مطالعات طرح آبخیزداری این شهر در سطح ۲۵ هزار هکتار تهیه شده است، بیان داشت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی هفت طرح مهم به کارگروه شهرستانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دامغان برای ارسال به استانداری اعلام شده است.

۷مصوبه رهاورد سفر استاندار سمنان

در سفر یکروزه استاندار سمنان مقرر شد تا اعتبارات لازم برای ادامه ساخت طرح توسعه امامزاده محمد دیباج (ع) با پیگیری ادارات کل اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان رسیدگی شود.

همچنین خباز دستور داد: مصوبات شورای اداری شهرستان درباره شهر دیباج جزء مصوبات استانی قلمداد شود، احیاء منطقه نمونه گردشگری تنگه زندان که در مصوبات دولت قبل بوده از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان دنبال و پیگری شود، قیر رایگان برای آسفالت معابر داخل شهر دیباج به میزان ۷۰۰ تن تامین و با تبدیل هشت هزار هکتار از اراضی ملی به اراضی حوزه شهر دیباج با مصوبه کمیسیون ماده پنج اجرا شود.

وی در پایان دستور داد: انجام مطالعات و اجرای حوزه آبخیز در سطح ۲۵ هزار هکتار، اعطای تسهسیلات به بانوان دیباجی در قالب اقتصاد مقاومتی با ثبت نام در سایت بهین یاب و کمک به تکیمل ساخت حوزه علمیه به زودی انجام شود.