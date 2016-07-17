اظهارات فرافکنانه دبیرکل جدید اتحادیه عرب علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «أحمد أبوالغیظ» دبیرکل جدید اتحادیه عرب در اقدامی همسو با مقامات رژیم های آل سعود و آل خلیفه ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در اظهاراتی مدعی شد: ایران در امور کشورهای عربی مداخله می کند و باید دست از این مداخله بردارد.

ابوالغیظ همچنین ادعا کرد: اگر ایران به دنبال بهبود روابط خود با کشورهای عربی و پایان تنش با آنهاست، باید رفتار خود در منطقه را اصلاح کند.

اظهارات ابوالغیظ در حالی مطرح می شود که وی به داشتن رابطه نزدیک با رژیم صهیونیستی مشهور است.

این اظهارات در حالی است که وی هیچ اشاره ای به اقدامات رژیم سعودی در حمایت از تروریسم در سوریه و عراق، سرکوب مردم مظلوم بحرین توسط رژیم سعودی و مسأله فلسطین نکرد.

وی همچنین اظهار داشت: قصد دارم اتحادیه عرب را به جایگاه اصلی خود بازگردانم.