اعضای هیات مدیره مجمع همدلان گروس بیجار انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر دادگستری کشور شامگاه شنبه در جلسه انتخاب هیئت مدیره مجمع همدلان گروس اظهار داشت: خوشبختانه با تاسیس مجمع همدلان گروس آرزوی بسیاری از دلسوزان شهرستان محقق شده است و انتظار می رود با وجود این مجمع شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون شهرستان باشیم.

الوندی با بیان اینکه مجمع همدلان گروس یکی از نقاط عطف تاریخ شهرستان بیجار است، عنوان کرد: برای اولین بار تعدادی از همشهریان بیجاری با افکار، عقاید و دیدگاه های مختلف حول یک محور در این جلسه با هم میثاق می بندیم بتوانیم با هفکری جلوی ضررها را بگیریم .

وی با تاکید بر اینکه جمع شدن ظرفیت های فکری موجب پیشرفت در یک منطقه می شود، بیان داشت: تفرق و از هم گسیختگی موجب عقب ماندگی هر جامعه ای می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه با تشکیل این مجمع قرار نیست در آن واحد اتفاق خاصی در شهرستان بیجار بیفتد، افزود: تعدادی از افراد صاحب نفوذ فکری در زیر چتر مجمع همدلان جمع شده اند تا با همفکری در راستای پیشرفت شهرستان بیجار قدم بردارند.

مشاور وزیر دادگستری با بیان اینکه گروه همدلان گروس هیچگونه اعتبارو بودجه خاصی در اختیار ندارد، گفت: بالاترین سرمایه این گروه ظرفیت فکری اعضای آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات دکتر ابوالقاسم تختی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در راستای تشکیل این گروه در فضای مجازی و پیگیری آن جهت ثبت بعنوان یک سمن مردمی، بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خط قرمز گروه بزرگ همدلان گروس است.

الوندی اضافه کرد: قریب به اتفاق این گروه دوستانی هستند که به دلیل حضور در دوران مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی از تجربیات خاصی برخوردار هستند.

وی به گستردگی جغرافیایی گروه همدلان گروس اشاره کرد و اظهار داشت: بیجاری های مقیم تورنتوی کانادا تا بیجاری ساکن کوچکترین شهر ایران عضو گروه بزرگ مجمع همدلان گروس هستند.

عضو موسسین همدلان گروس با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از اولویت های اصلی این گروه است، عنوان کرد: همفکری با مسئولان ارشد شهرستان جهت انتخاب نیروی های کارآمد برای مدیریت از دیگر اولویت های این مجمع است.

در ادامه جلسه با حضور حضار، انتخابات مجمع گروه همدلان گروس برگزار شد که پس از رای گیری دکتر ابوالقاسم تختی با ۴۰ رای، دکتر مظفر الوندی با ۲۵ رای، فرهاد عزیز با ۲۰ رای، رضا بخشنده با ۱۹ رای و مهندس الله مرادی با ۱۶ رای بعنوان اعضای هیئت مدیره مجمع همدلان گروس انتخاب شدند.