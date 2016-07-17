آزاده مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساره احمدی دختر پینگ پنگ باز قمی که عملکردی خیره کننده و فراتر از حد انتظار در مسابقات تنیس روی میز دختران نونهال سراسر کشور داشت توانست به دسته برتر نونهالان دختر کشور راه پیدا کند و برای اولین بار در جمع ۱۶ نفر برتر قرار گیرد.

وی افزود: ساره احمدی در ادامه شگفتی آفرینی خود موفق شد در دسته برتر نونهالان کشور ۲ پیروزی دیگر برابر رقیبان خود از خوزستان و اصفهان با نتیجه سه بر یک کسب کند اما وی برابر نماینده مازندران شکست خورد و با ۲ پیروزی و یک شکست در گروه خود دوم شد.

نایب هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: بدین ترتیب در پایان این مسابقات و در رنکینگ نهایی دختران پینگ پنگ باز ایران، ساره احمدی در رده دوازدهم قرار گرفت و این موفقیت برای نخستین بار در تنیس روی میز قم رخ داد و تنیس روی میز قم در بخش بانوان در این رده سنی خود را در میان ۱۶ نفر برتر کشور مطرح کرد.

مهدوی بیان داشت: مسابقات تنیس روی میز رنکینگ دختران نونهال سراسر کشور در حالی برگزار شد که تیم تنیس روی میز قم با ۴ ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرد که ۲ نفر از این جمع در دور مقدماتی حذف شدند و ۲ نفر به مرحله حذفی رسیدند.

وی عنوان کرد: ساره احمدی و مهسا رشیدی پینگ پنگ بازان دختر قمی در مسابقات رده بندی کشور در همدان موفق شدند با برتری بر حریفان خود با دو پیروزی به عنوان سرگروه به مرحله حذفی مسابقات راه یابند اما سارا کراری و ریحانه عسگری از دور مسابقات کنار رفتند و مهسا رشیدی نیز در دور دوم مرحله حذفی از دور مسابقات حذف شد.

نایب هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: ساره احمدی در مرحله گروهی موفق شد با ۲ برد ۳ بر صفر بر حریفانی از آذربایجان شرقی و بوشهر به عنوان سرگروه به مرحله حذفی ر اه یابد و در جدول حذفی دور اول با قرعه استراحت روبرو شد و سپس با شکست حریفانی از تهران و خراسان به دسته برتر رسید.