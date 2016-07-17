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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۹:۱۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا:

کشت ذرت در ۶۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

کشت ذرت در ۶۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

بوئین زهرا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: تاکنون شش هزار و ۷۱ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت محصول ذرت علوفه ای و دانه ای رفته است.

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت در سال زراعی جاری تاکنون  ۵ هزار و ۶۸۴ هکتار از مزارع به کشت ذرت علوفه ای و ۳۸۷هکتار به زیر کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است.

وی پیش بینی کرد:  حدود ۲۷۲ هزارو ۸۰۰تن ذرت علوفه ای و حدود ۳هزارو۸۷۰تن ذرت دانه ای از سطح این مزارع  برداشت شود.

خرید ۳۴هزار  تن گندم  از کشاورزان  شهرستان بوئین زهرا

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: تاکنون ۳۴ هزارو ۷۱۳ تن گندم از کشاورزان این شهرستان توسط ۸ مرکز خرید گندم خریداری شده است.

اسماعیلی افزود: خرید گندم نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته که تاکنون ۲۴ هزارو ۱۹۳ تن گندم نسبت به سال قبل بیشتر خریداری شده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار گندم  ۲۹ هزار و ۳۱۸ تن  گندم نان و ۵ هزار و ۳۹۵ تن گندم بذری خریداری شده است.

به گفته اسماعیلی؛ در سال زراعی ۹۵-۹۴ سطح زیر کشت گندم آبی ۹هزار و ۳۵۸ هکتار و گندم دیم ۵هزار و ۷۰۰ هکتار بوده است.

وی گفت: عملیات خرید گندم از کشاورزان این شهرستان از ۲۵ خرداد ماه شروع و تاکنون ادامه دارد.

کد مطلب 3715432

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