کشت ذرت در ۶۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت در سال زراعی جاری تاکنون ۵ هزار و ۶۸۴ هکتار از مزارع به کشت ذرت علوفه ای و ۳۸۷هکتار به زیر کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است.

وی پیش بینی کرد: حدود ۲۷۲ هزارو ۸۰۰تن ذرت علوفه ای و حدود ۳هزارو۸۷۰تن ذرت دانه ای از سطح این مزارع برداشت شود.

خرید ۳۴هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان بوئین زهرا

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: تاکنون ۳۴ هزارو ۷۱۳ تن گندم از کشاورزان این شهرستان توسط ۸ مرکز خرید گندم خریداری شده است.

اسماعیلی افزود: خرید گندم نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته که تاکنون ۲۴ هزارو ۱۹۳ تن گندم نسبت به سال قبل بیشتر خریداری شده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار گندم ۲۹ هزار و ۳۱۸ تن گندم نان و ۵ هزار و ۳۹۵ تن گندم بذری خریداری شده است.

به گفته اسماعیلی؛ در سال زراعی ۹۵-۹۴ سطح زیر کشت گندم آبی ۹هزار و ۳۵۸ هکتار و گندم دیم ۵هزار و ۷۰۰ هکتار بوده است.

وی گفت: عملیات خرید گندم از کشاورزان این شهرستان از ۲۵ خرداد ماه شروع و تاکنون ادامه دارد.