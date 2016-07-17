زمین چمن مصنوعی در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر دشتی احداث شد

غلامرضا مهرجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نگاه دولت به روستاها یک نگاه ویژه است، اظهار داشت: تاکنون در راستای توسعه و عمران آبادی روستاها گام‌های خوبی در سطح شهرستان برداشته شده است.

وی افزود: اجرای طرح‌های امید در سطح استان به خصوص روستاها تحولات خوبی ایجاد کرده و موجب نشاط و شادابی در بین جوانان شد.

مهرجو ادامه داد: احداث زمین‌های چمن مصنوعی در قالب طرح‌های امید که یکی از ابتکارات استاندار بوشهر بوده باعث افزایش سرانه فضاهای ورزشی در این شهرستان شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۱ زمین چمن مصنوعی در سطح شهرستان احداث شده است، ادامه داد: از این تعداد ۱۳ زمین چمن مصنوعی در روستاها احداث شده است.

مهرجو بیان کرد: در سال جاری نیز زمین چمن مصنوعی در مدارس احداث خواهد شد که تاکنون عملیات اجرایی یک زمین چمن آغاز شده است.

وی از عنایت استاندار بوشهر در تزریق اعتبارات عمران روستایی به این شهرستان تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم امسال نیز شاهد افزایش اعتبارات در این بخش باشیم تا زمینه عمران و آبادی بیشتر روستاها فراهم شود.