هنجار شکنان با برخورد قاطع پلیس روبرو می شوند

سردار نورعلی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از موضوعات مبنایی و محوری که در جامعه اسلامی ما مورد تأکید مقام معظم رهبری است موضوع تقویت ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی است.
وی افزود: امروز بدحجابی و بیحجابی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، شیوع مواد مخدر در برخی از شهرهای ما تبدیل به یک ناهنجاری اجتماعی جدی شده است.
فرمانده انتظامی ایلام: موضوعات و مزاحمتهای اشاره شده در برخی از معابر مرکزی شهر ایلام، مراکز تفریحگاهها و تفرجگاهی در مراکز خرید و پاساژهای استان ایلام به چشم میخورد، متأسفانه این موضوع سبب ناامنی در استان ایلام شده است که بنده به عنوان فرزند این دیار مقدس و شهیدپرور به مزاحمان نوامیس مردم هشدار میدهم و آنهایی که به انواع مختلف برای مردم ایجاد مزاحمت میکنند، به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.
یاری اضافه کرد: از همه دستگاههای فرهنگی استان ایلام میخواهم در عرصه مقابله با ناهنجاریها وارد شوند و مسئولان این حوزه تنها به جلسات و مصوبات جلسات اکتفا نکنند بلکه به طور عملی وارد این عرصه شوند.
وی تاکید کرد: در این عرصه و مبارزه جدی با بدحجابی و بیحجابی، مصوبات کاغذی دردی را دوا نمیکند مسئولان باید به صورت عملی ورود پیدا کرده و با کار عملی در برابر ناهنجاریهای اجتماعی اقدام کنند، نیروی انتظامی نیز در کنار دستگاههای فرهنگی قاطعانه وظیفه خود را انجام میدهد.
وی گفت: مردم شهیدپرور و متدین و فرهنگی استان ایلام که در دوران دفاع مقدس امتحان خود را به درستی ایفا کردهاند با کنترل فرزندان خود در این عرصه خطیر بیش از گذشته تلاش کنند، باید همه دست به دست هم داده تا با آلودهکنندگان فضای امن استان ایلام برخوردی جدی و قاطع صورت گیرد.
فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: از مردم استان ایلام همانند گذشته درخواست تعامل و همکاری با پلیس داشته تا این نیرو در اجرای مأموریتهای محوله همانند گذشته موفق باشد.
این فرمانده انتظامی اضافه کرد: با تلاشهای مردم و مسؤولان امر قطعاً جامعهای عاری از زشتیها و پلشتیها در استان ایلام رقم خواهد خورد تا مردم احساس آرامش و امنیت بیشتری داشته و برای فرزندان خود نگرانی نداشته باشند.
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