۴۷ تولیدکننده برتر بخش کشاورزی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان اظهار کرد: هر سال زراعی برای اینکه تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی در هر بخش شناسایی شود در هر شهرستان به تناسب محصولات تولیدکنندگان برتر شناسایی و بعد از تایید و بررسی به ستاد استان منتقل می‌شود.

مهدی نوفرستی با بیان اینکه در حوزه انتخاب تولید کنندگان برتر ۲۱۲ پرونده به دست ما رسید، بیان کرد: از این تعداد بعد از بررسی ۴۷ نفر به عنوان نمونه استانی معرفی شدند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: از ابن تعداد نیز پرونده ۲۴نفر که امکان رقابت در سطح ملی را دارند به ستاد ملی تولید کنتدگان برتر فرستاده شده است.

نوفرستی با اشاره به اینکه در سال گذشته دو نفر از تولید کنندگان استان موفق به کسب مقام نمونه کشوری شدند، بیان کرد: در سال گذشته زعفران کار نمونه استان از فردوس و شرکت سهامی زراعی قاینات به عنوان تولیدکننده برتر کشوری معرفی شدند.

وی با بیان اینکه کشاورزان و تولیدکنندگان برتر استان با استفاده از ابزار و دانش روز توانسته‌اند به تولید بالا دست پیدا کنند، عنوان داشت: این تولیدکنندگان با توانمندی‌ها و مهارت های خود در پهنه تولید می‌توانند یکی از ارکان مهم توسعه و ترویج آموزش کشاورزی باشند.

وی اضافه کرد: در این راستا این مدیریت در سال اخیر با راه اندازی ۱۵ کانون یادگیری و ۲۲سایت آموزش، انتقال دانش و تجربه در سطح استان و الگو قرار دادن تعدادی از تولید کنندگان در منطقه و استفاده بهره برداران از دانش تولیدکنندگان برتر به این امر توجه ویژه ای داشته است.

نوفرستی با اشاره به اینکه علی رغم مشکلاتی نظیر کمبود آب و خشکسالی برا روستاییان در سال های گذشته رکوردهای خوبی از تولیدکنندگان برتر را شاهد بوده‌ایم، گفت: در سال ۹۳ در تولید گندم رکورد استان ۱۰ هزار و ۵۰۰کیلوگرم در هکتار بوده که هنوز این رکورد پابرجاست.

وی ادامه داد: در تولید پنبه نیز امسال رکورد استان از ۱۰تن در هکتار به ۱۲ تن در هکتار رسیده و رکورد آن شکسته شده است.

وی همچنین به برداشت ۴۸تن زعفران خشک در هر هکتار توسط تولیدکننده نمونه استان اشاره کرد و گفت: در بخش تولید ذرت علوفه ای نیز تولید کننده برتر ۱۰۵تن در هکتار برداشت کرده است.