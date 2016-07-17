وقوع ۳۰۲ حادثه در ۳ماه/ ۹۹ عملیات اطفای حریق در بیرجند انجام شد

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۲۰۳ حادثه در خارج و داخل محدوده شهرستان بیرجند رخ داد.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۶۴ مورد داخل محدوده شهری و ۳۸ مورد نیز خارج از محدوده شهر به وقوع پیوسته است.

میرزایی خواستار رعایت نکات ایمنی در راستای جلوگیری از بروز این گونه حوادث شد و افزود: ۹۹ مورد از این حوادث شامل آتش سوزی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند با بیان اینکه این حوادث یک کشته و ۳۰ مصدوم را به دنبال داشته است، افزود: با تلاش های ماموران آتش نشانی، ۱۶۱ نفر از حادثه دیدگان نجات یافتند.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، بیان کرد: شهروندان با داشتن یک کپسول خاموش کننده حریق می توانند از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنند.