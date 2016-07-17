حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده رود و شورای امنیت ملی مقرر شد هیچگونه بار گذاری، برداشت و تخصیص جدیدی بر رودخانه زاینده رود صورت نپذیرد و تمام طرح های توسعه ای در حال اجرا، اعم از شرب و صنعت و کشاورزی در همه استان های بهره بردار حوضه، حتی طرح‌هایی که ۱۰۰ درصد عملیات اجرایی آن تکمیل شده و از جمله ۳۳ طرح کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری متوقف شوند و هیچکدام از دستگاه‌های خدمات اعم از بانک، وزارتخانه ها ، ادارات استانی، نهادهای ملی و غیره ، خدمات به طرح های مذکور را متوقف کنند.

وی بیان داشت: در همین رابطه مکاتبات لازم در این خصوص انجام و به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است ولی متاسفانه مشاهده می شود که در استان چهارمحال و بختیاری همچنان طرح های ممنوع شده اجرا می‌شود و اخیرا هم سه تن از معاونین وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و کشور مجوز برای اجرای این پروژه ها داده اند.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان بیان داشت: سهم آبی که به چهار محال و بختیاری از زاینده رود اختصاص داده شده ۲۳۷ میلیون متر مکعب است که هم اکنون بدون اجرای این طرح‌ها ۲۶۸ میلیون مترمکعب آب برداشت می کنند یعنی بیش از تخصیص های داده شده و با اجرای ۳۳ طرح دیگر و برداشت از زاینده رود دیگر آبی برای شرب مردم اصفهان باقی نخواهد ماند.

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان افزود: این تخصیص ها به چهارمحال و بختیاری به این معنی نیست که آنها در حال حاضر این آب را برداشت کنند بلکه مقرر شده پس از راه اندازی تونل های سوم کوهرنگ و بهشت آباد و تامین کسری آن نسبت به آب موجود و هر زمان که کل حقابه داران، محیط زیست و دیگر بهره برداران در همه بخش ها و استان ها بتوانند کل تخصیص های خود را دریافت کنند، استان چهارمحال نیز می تواند ۲۳۷ میلیون متر مکعب خود را برداشت کند.

وزیر نیرو پاسخگوی اصفهانی ستیزی ها باشد

وی در ادامه افزود: این موضوع در مصوبات دهمین و سیزدهمین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آب و دومین و چهارمین و هشتمین جلسه شورای هماهنگی زاینده رود آمده و مکتوب است.

محمدرضایی بیان داشت: بدنبال اعتراض به اجازه اجرای طرح های متوقف شده در چهارمحال و بختیاری، و برای حفظ آب موجود برای تخصیص آب پائیزه کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان در گردهمایی بزرگ شش هزار نفره در روز جمعه ۲۵ تیر ماه با حضور نمایندگان شهرستان های حوضه زاینده رود اقدام به قرائت قطعنامه صادره در این گردهمایی شد و نهایتا این قطعنامه به امضای کشاورزان حاضر در جلسه و نمایندگان مردم شهرستان های حوضه زاینده رود شامل اصفهان، نجف آباد، برخوار، شاهین شهر، خمینی شهر، مبارکه، فلاورجان و لنجان رسید.

وی همچنین اعلام کرد: در رابطه با تخلف های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو ۱۸ تن از نمایندگان مردم استان اصفهان طرح سوال از وزیر نیرو را امضاء کرده اند و وزیر باید جواب گوی این بی عدالتی ها و اصفهان ستیزی ها باشد.