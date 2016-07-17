علیرضا منافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های والیبال نوجوانان پسر کشور در حالی در شهرکرد برگزار خواهد شد که تیم نوجوانان استان قم در این مسابقات حاضر است و از امروز دیدارهای خود را در این شهر آغاز خواهد کرد.

وی افزود: تیم‌های چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و ایلام حریفان تیم والیبال قم در این مسابقات هستند و در قالب ۲ گروه برابر حریفان خود به میدان می‌روند.

دبیر هیئت والیبال استان قم گفت: محمد امین قربانی، علی بیگدلی، حسین فیروز پور، احسان حسین‌ پور، رضا گودرزی، محمد حسین محمدی تبار، وحید نجفی، علیرضا جعفری، علی دلیر، سید محمد جواد قدسی، مهدی زهاوی و محمد متین فراهانی فهرست نفرات تیم والیبال نوجوانان استان قم را تشکیل می‌دهند.

منافی بیان داشت: سید ابوالفضل احمدی به عنوان سر مربی وعلی شطاری به عنوان مربی همراه با این تیم هستند و این رقابت‌ها اوایل مرداد به پایان می‌رسد تا تکلیف تیم‌های صعود کننده به دسته بالاتر مشخص شود ضمن اینکه تیم والیبال نوجوانان دختر قم نیز به زودی مسابقات خود را برگزار می‌کند.

وی عنوان کرد: تیم والیبال قم تمرینات خوبی در سالن شهید حیدریان قم برگزار کرده است و آمادگی خوبی برای این مسابقات دارد و امیدوار به کسب نتایج خوب برای این تیم هستیم در حالی که تیم والیبال رده سنی امید قم نیز چندی پیش در مسابقات دسته دوم کشور در اراک شرکت کرد و در دسته دوم باقی ماند.

دبیر هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: تیم والیبال امید قم با ۳ شکست در دور گروهی و یک شکست در دور پلی آف، به کار خود در این مسابقات پایان داد اما تیم‌های قم در رده سنی جوانان و نوجوانان پسر و نوجوانان، جوانان و امید دختر در مسابقات کشوری حاضر خواهد بود.