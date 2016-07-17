برداشت ۱۸ هزار تن جو از مزارع کشاورزی شهرستان آبیک

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات برداشت جو از سطح ۴ هزار و ۴۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به پایان رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک بیان کرد: ۱۸ هزار و ۴۵۰ تن جو از این میزان سطح زیر کشت برداشت شده است.

وی تسهیل عرضه و فروش محصول توسط جوکاران را از اقدامات مهم جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید کنندگان دانست و اظهار داشت : تمهیدات و اقدامات هر گونه طرح یا فعالیت جدیدی بایستی مدتها قبل از زمان اجرای آن و بر اساس اصول و قوانین شفاف و مشخص اتخاذ شود.

لطفی خاطر نشان کرد: با توجه به شیوه جدید خرید توسط شرکت پشتیبانی امور دام از طریق سازمان بورس و تاخیر در هماهنگی های لازم، هیچگونه مرکز خریدی در شهرستان آبیک وجود نداشته و از این حیث کشاورزان با مسائل بسیاری مواجه شدند.