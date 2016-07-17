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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۹:۳۵

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک:

برداشت ۱۸ هزار تن جو از مزارع کشاورزی شهرستان آبیک

برداشت ۱۸ هزار تن جو از مزارع کشاورزی شهرستان آبیک

آبیک- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از برداشت ۱۸ هزار تن جو از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد.

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات برداشت جو از سطح ۴ هزار و ۴۷۰ هکتار از اراضی  کشاورزی این شهرستان به پایان رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک بیان کرد:  ۱۸ هزار و ۴۵۰ تن جو از این میزان سطح زیر کشت برداشت شده است.

وی تسهیل عرضه و فروش محصول توسط جوکاران را از  اقدامات مهم جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید کنندگان دانست و اظهار داشت : تمهیدات و اقدامات هر گونه طرح یا فعالیت جدیدی بایستی مدتها قبل از زمان اجرای آن و بر اساس اصول و قوانین شفاف و مشخص اتخاذ شود.

لطفی خاطر نشان کرد: با توجه به شیوه جدید خرید توسط شرکت پشتیبانی امور دام از طریق سازمان بورس و تاخیر در هماهنگی های لازم،   هیچگونه مرکز خریدی در شهرستان آبیک وجود نداشته و از این حیث کشاورزان با مسائل بسیاری مواجه شدند.

کد مطلب 3715458

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