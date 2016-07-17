به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به لزوم تلاش بیشتر همه مسئولان و اقشار مختلف مردم در زمینه نشر فعالیت های قرآنی اظهار داشت: حوزه فرهنگ حوزه گسترده ای است و ضرورت ها و آسیب های خاصی دارد.

وی ادامه داد: پرداختن به مباحث دینی باید در اولویت برنامه ای همه دستگاه ها قرار بگیرد و اگر این امر را به خوبی تبیین کنیم و گسترش دهیم بسیاری از مشکلات و آسیب ها از بین می روند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مبلمان شهری و فضای عمومی شهر بوشهر اضافه کرد: استان و به‌ویژه شهر بوشهر مذهبی هستند و انتظار جامعه مذهبی از مسئولان این است که وجهه معنوی و مذهبی شهر بیشتر شود و لازم است برای رفع این دغدغه برنامه های مناسبی طراحی و اجرا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر با مدیر کل و مسئولان قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر به منظور گسترش فعالیت های قرآنی برگزار شد.