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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۹:۴۴

کمالوندی مطرح کرد؛

رایزنی با سه چهار کشور برای فروش آب سنگین

رایزنی با سه چهار کشور برای فروش آب سنگین

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: آب سنگین مصارف مختلفی اعم از نیروگاهی و تحقیقاتی دارد و برای فروش آب سنگین اکنون با سه چهار کشور رایزنی کردیم.

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، بهروز کمالوندی با اشاره به اینکه چند روزه پیش محموله ۳۲ تنی آب سنگین را تحویل آمریکایی ها دادیم گفت: البته به قراردادمان اصلاحیه ای زدیم و به علت بد عهدی های آنها و نگرانی های که داشتیم بعد از اینکه پول آن را گرفتیم محموله راتحویل دادیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: آب سنگینی که فروخته شده اکنون در راه است وحدود یک ماه دیگر به آمریکا می رسد.

وی گفت: آب سنگین مصارف مختلفی اعم از نیروگاهی و تحقیقاتی دارد و برای فروش آب سنگین اکنون با سه چهار کشور رایزنی کردیم تا در صورتی که آمریکایی ها با توجه به اینکه کنگره خرید از ایران را منع کرده است نتوانستند بخرند کشورهای جایگزین وجود داشته باشد.

کد مطلب 3715471
محمد مهدی ملکی

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