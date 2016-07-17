به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که شامگاه شنبه در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران با غیرت مثال‌زدنی خود در تمامی بخش‌ها عملکردی اقتدار آمیز داشتند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نام سال را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیدند و هیچ بهانه‌ای از مسیر دولتی توجیه پذیر نیست که در انجام اقدامات برای تحقق این مهم کوتاهی کند، رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک تکلیف ابلاغ کردند و تمامی قوا آماده هستند تا در جهت تحقق خواسته به‌حق ایشان اقدامات لازم را صورت دهند.

استاندار خراسان رضوی، توسعه کشور را امری جمعی دانست و گغت:‌ تنها با همکاری هم می‌توانیم به این مهم برسیم و هیچ ملتی با ضرب و زور به توسعه نمی‌رسد و همانطور که امام خمینی(ره) فرمودند، اگر قرار است به پیشرفت و توسعه برسیم باید همه به هم کمک کنیم.

وی‌خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا صرفاً وظیفه مرزبانی، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضائی نیست و اگر مصرف کالای داخلی را ترویج دهیم جلوی پدیده شوم قاچاق کالا گرفته می‌شود و مردم به سراغ کالای خارجی و قاچاق نمی‌روند.

رشیدیان با تأکید براینکه باید کمک کنیم که دانشگاهیان، بانک‌ها و افراد مدبر و باتجربه همراه و شریک دلسوز صنعت باشند و مشارکت با صنعت‌گران در مسیر رشد و توسعه صنعت باشد، گفت: اگر طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان نشود و نگاهی به حوزه کیفیت در بحث رقابت با کالای خارجی نباشد به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و اگر با اتحاد و وحدت حرکت کنیم خدا هم یاریمان می‌کند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: هر مدیری که واحد تولیدی خود را فعال نگه داشته و مجموعه کاری‌اش را تعطیل نکرده یک قهرمان واقعی است، زیرا از معضلات ناشی از بیکاری جلوگیری کرده است.