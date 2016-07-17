به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی نشان می‌دهد که در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین-کرج محدوده ساسانی و در ادامه آزادراه کرج-تهران محدوده پل کلاک نیمه سنگین و در مابقی محورهای اصلی کشور به صورت روان است.

بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار برخط‌ ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

کل تردد ثبت ‌شده ‌در شبانه‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۹۲ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب ‌کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه کرج-تهران، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌آزادراه‌ ‌تهران-قم، ‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، ‌ محور قم-اراک و محور تهران-جاجرود، ‌ ‌در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند.

ممنوعیت تردد به دلیل شرایط فیزیکی راه

محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) ‌ واقع در استان هرمزگان‌ از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکان‌پذیر ‌است.

محور سی سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به کوهستانی و برف‌گیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام می‌شود.

کمربندی دهلران-اندیمشک ‌واقع در استان ایلام‌ از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام می‌شود.

محور اولنگ – شاهرود واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی مسدود است.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

محور کمربندی شوشتر - دزفول‌ واقع در استان خوزستان‌ از مورخ ۲۳ تیر لغایت ۲۸ تیر ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته به‌دلیل اجرای عملیات تعمیرات اضطراری پل کابلی شوشتر در کیلومتر ۳۰۰+۴ مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات‌ با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر پل شطیط شوشتر انجام می‌شود.

محور شاهرود – طرود واقع در استان سمنان ‌از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۵ مرداد ۹۵ ساعت ۶ الی ۲۰ ‌به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح ارتفاع پل زیرگذر محور شاهرود-طرود باکمربندی شاهرود ‌کیلومتر ۱۰‌ مسدود بوده و تردد خودروهای سواری از مسیر شاهرود-روستای یونس آباد-قلعه نوخالصه- طرود و خودروهای سنگین از مسیر شاهرود-دامغان-معلمان-طرود انجام می­‌شود؛ مسیر معلمان - طرود - شاهرود و بالعکس در مدت اعلام شده به صورت تریلر، کامیون و کامیونت ممنوع ‌است.

‌آزادراه تهران – ساوه، واقع در استان تهران‌ از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته‌ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل اتوبان آزادگان تا پل رودشور، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور فیروزکوه‌ از مورخ ۲۳ خرداد لغایت ۱۷ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه (‌۱۵ الی ۱۹ تیرماه) به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، حد فاصل پل شلمبه تا پل دلیچاهی، از کیلومتر ۰ الی ۴۴ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

در آزادراه تهران-کرج-قزوین (باند شمالی، مسیرشرق به غرب محدوده پل فردیس) مقطع واقع در استان البرز از مورخ ۲۶ تیر ۹۵ لغایت ۲۹ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه‌ از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد به دلیل اجرای عملیات تخریب پل قدیم فردیس، باند شمالی مسدود بوده و هدایت بار ترافیکی آن به بلوار شهید چمران کرج و رمپ راستگرد شهیدسلطانی به سمت قزوین انجام می‌شود.

در آزادراه کرج-قزوین‌ از مورخ ۵ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶ و روز چهار شنبه تا ساعت ۱۲ به غیر از ایام تعطیلات رسمی‌ و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی‌ (نصب جداکننده)، حدفاصل کیلومتر ۶۳ تا ۷۲ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

در محور کرج - چالوس (کندوان) ‌از روز ۲۶ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته‌ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات ‌لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل‌ تونل کندوان تا میدان امیرکبیر کیلومتر ۰ الی ۷۲ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در محور هراز ‌از ۲۶ تیر تا ۲۹ تیرماه ۹۵ ‌ساعت ۶ الی ۱۸ ‌به‌دلیل اجرای عملیات نصب سامانه‌های تردد شماری محدوده‌ سه راه سنگچال – شاه زید و سه راه بلده ‌تردد همزمان با اجرای عملیات ‌با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.