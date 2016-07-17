شعرهای سپید عاشورایی شجاعی بازچاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آرما دومین چاپ از کتاب «تو را معراج بر نی» اثر سید علی شجاعی را روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب شامل هشتاد قطعه شعر از شجاعی است که بر وزن نیمایی و سپید است که در مدت شش سال توسط شجاعی سروده و گردآوری شده است.

وی که بیشتر با عنوان نویسنده در فضای ادبیات کشور شناخته شده است، درباره این کتاب پیش از این به مهر گفته بود: شاید برخی بیشتر کارهای داستانی من را بشناسند اما تجربه های مفصلی نیز در حوزه شعر داشته ام. در واقع به باور من به همان دلیل که همه شاعران باید با ادبیات منثور برای سرایش اشعارشان آشنا باشند، همه نویسندگان نیز باید با شعر آشنا باشند تا حداقل جنبه خیال انگیزی را در نوشتن بتوانند تقویت کنند. قطعات این کتاب از منظرخیال انگیزی و نیز فرم قطعه قطعه بودن شعر هستند منتهی هر یک ار قطعات شعری این کتاب برای خودش داستانی دارد و البته این داستان مانند یک کوه یخ هشتاد درصدش زیر آب است.

به گفته شجاعی این کتاب و قطعاتش برای مخاطبی است که موضوع عاشورا را می شناسد. به عبارت دیگر قرار نیست این کتاب جنبه آگاهی بخشی داشته باشد بلکه قرار بر این است که متن آن مانند یک روضه حال مخاطبش را کمی تغییر دهد و البته این مخاطب کسی است که از اصل واقعه آگاهی دارد.

این کتاب با تصویرگری‌های مجتبی‌مجلسی نیز همراه شده است و نشر آرما دومین چاپ از آن را با قیمت شش هزار تومان منتشر کرده است.