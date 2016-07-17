انجمن تولید کنندگان وصادرکنندگان محصولات کشاورزی هرمزگان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین صباغی زاده صبح یکشنبه در جریان برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی استان هرمزگان که منجر به انتخاب هیئت رئیسه و آغاز به کار این انجمن شد، گفت: تشکلها و انجمنهای صنفی در واقع بازوان قوی برای تحقق اهداف ما در اتاق بازرگانی هستند.
صباغی زاده در انتخابات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی بندرعباس اظهار داشت: کشاورزی در استان هرمزگان از جایگاه ویژه و بالایی برخوردار است و امروز اتاق بازرگانی بندرعباس این افتخار را دارد که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی را به عنوان تشکلی جدید راهاندازی کند.
وی با بیان اینکه پتانسیلهای اتاق بازرگانی باید توسط مسوولان مرکز لمس شود، افزود: ایجاد تشکلهای جدید و قوی در اتاق بازرگانی بندرعباس ما را به سوی اهدافمان سوق میدهد. اتاق بازرگانی بندرعباس تلاش میکند تا بتواند به سمت راهاندازی، تشکلی ملی در اتاق بازرگانی پیش برود و امید است با همکاری مسوولان و هیئت رئیسه، این مهم محقق یابد.
رفعتی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در ادامه برگزاری این انتخابات افزود: ما امروز شاهد یک اتفاق تاریخی در اتاق بازرگانی بندرعباس هستیم.
وی ادامه داد: افتخار این داریم که امروز تشکلی را در بخش کشاروزی فعال کردهایم که طبق اساسنامه میتواند به صورت نامحدود فعالیت کند. تشکلها میتوانند بازویی تخصصی، مشاورهای و اجرایی برای ارگانهای دولتی باشند.
رفعتی با بیان اینکه ما در بندرعباس در حال حاضر هفت تشکل صنفی را راهاندازی کردهایم، بیان داشت: من قاطعا میگویم که تشکلهای صنفی بندرعباس جزو تشکلهای بسیار خوب اتاق بازرگانی ایران هستند.
وی همچنین با بیان اینکه ما تشکلهایی داریم که در سراسر کشور فعالیت میکنند، گفت: بدین ترتیب است که تشکلهای قوی استانی جمع شدهاند و تشکل ملی را به وجود آوردند.
لازم به ذکر است در این مجمع بعد از تصویب اساسنامه، انتخابات برای مشخص شدن اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، که بدین ترتیب عبدالله روحانی با ۳۲ رای، مستعلی امیری با ۲۳ رای، ابراهیم پورحیدری با ۱۹ رای، ایمان جمالی با ۱۷ رای، سیدعبدالرضا علوی با ۱۶ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و فرحناز علوی با ۱۵ رای و شهرام رحیمیان با ۱۱ رای به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
همچنین مختار شمسایی با ۱۴ رای به عنوان بازرس اصلی و امیر امیری با ۱۳ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
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