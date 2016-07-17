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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۹:۵۴

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان بوشهر خبر داد:

اعزام ۵۰۰ مبلغه حوزوی و دانشگاهی در استان بوشهر

اعزام ۵۰۰ مبلغه حوزوی و دانشگاهی در استان بوشهر

بوشهر - دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان و مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از اعزام ۵۰۰ مبلغه حوزوی و دانشگاهی بوشهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، خدیجه گرشاسبی اظهار داشت: در ایام ماه رمضان تعداد ۵۰۰ نفر از مبلغات حوزوی و سنتی دانشگاهی به مجالس و مساجد استان بوشهر اعزام شدند.

مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: جلسات بانوان در استان با قرائت و ختم قرآن، احکام و سخنرانی در رابطه با سبک زندگی ائمه اطهار (علیهما السلام) به‌ویژه امیرالمومنین برگزار می‌ شوند.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان تصریح کرد: بانوان در ماه رمضان و به‌ویژه در لیالی قدر برنامه های احیاء و بیان شأن و منزلت آن ایام را برگزار کردند.

کد مطلب 3715492

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