اعزام ۵۰۰ مبلغه حوزوی و دانشگاهی در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، خدیجه گرشاسبی اظهار داشت: در ایام ماه رمضان تعداد ۵۰۰ نفر از مبلغات حوزوی و سنتی دانشگاهی به مجالس و مساجد استان بوشهر اعزام شدند.

مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: جلسات بانوان در استان با قرائت و ختم قرآن، احکام و سخنرانی در رابطه با سبک زندگی ائمه اطهار (علیهما السلام) به‌ویژه امیرالمومنین برگزار می‌ شوند.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان تصریح کرد: بانوان در ماه رمضان و به‌ویژه در لیالی قدر برنامه های احیاء و بیان شأن و منزلت آن ایام را برگزار کردند.