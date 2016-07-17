کشاورزان آذربایجان غربی نای تولید ندارند/لزوم ایجادزنجیره باغبانی

خبرگزاری مهر- گروه استانها: عدم تناسب بین درآمد و هزینه های تولید و نیز تعیین نرخ محصولات تولیدی توسط کارخانه داران، وجود دلال و واسطه در کنار نبود برنامه ریزی برای حمایت از تولید، عقب ماندن در رقابت با محصول خارجی، بسته ‌بندی نامناسب محصول چند سالی است موجب متضرر شدن باغداران و چالش های اساسی در این بخش شده است.

وجود مشکلات حمل و نقل به همراه صرف زمان طولانی برای طی رویه های صادراتی از جمله تخلیه و بارگیری مجدد در پایانه ها و بازارچه های مرزی، افت و تلفات محصولات کشاورزی و تحمیل هزینه اضافی برای صادرکنندگان نیز از دیگر مسایلی است که این مشکل را تشدید می کند.

پایین بودن قیمت فروش محصول نسبت به هزینه‌های تولید آن، نامشخص بودن وضعیت صادرات، بالابودن هزینه‌های تولید و پائین بودن توان مالی باغداران و همچنین ریزش‌های قبل از برداشت محصول از مهم‌ترین مشکلات باغداران استان به شمار می‌رود.

باغداران ارومیه در آستانه ورشکستگی هستند

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسایل و مشکلات پیش روی باغداران با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد جمعیت استان از بخش کشاورزی امرار معاش می کند افزود: این در حالی است که بسیاری از کشاورزان وباغداران ارومیه به تبع آن استان به دلیل عدم فروش محصولات تولیدی به قیمت مناسب زمینگیر شده و با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند.

امیر مردادی ادامه داد: تولید در حال حاضر به جای اینکه یک فرصت برای مردم منطقه به شمار رود به دلیل هزینه های بالای تولید و فروش نرفتن محصولات با قیمت مناسب به تهدیدی برای باغداران تبدیل شده و هم اکنون بسیاری از باغداران ارومیه در آستانه ورشکستگی هستند.

وی با گلایه از بی توجهی به نقش کشاورز و باغدار در فروش محصولات تولیدی گفت: در سالی که گذشت کدم وزارت و یا سازمان مسئول قیمت گذاری بر روی محصولات کشاورزی بود؟ آیا اعلام خرید هر کیلو سیب صنعتی به قیمت یکصدو پنجا تومان در مقابل هزینه های سرسام آور تولید از سوی کارخانجات به وسیله دلالان دیگر نایی برای تولید باغدار بجا می گذارد؟

مرادی سرمازدگی و مشکلات کاهش تولید ناشی از شرایط اقلیمی و جوی در استان را از دیگر مشکلات پیش روی این بخش ذکر و عنوان کرد: متاسفانه در کنار این مشکلات در سالهای اخیر هیچ مساعدتی از سوی مسئولان در راستای تجهیز کردم باغات ارومیه و استان به تکنولوژی جدید و نیز مکانیزاسیون باغی دیده نمی شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه حذف و عدم دریافت ارزش افزوده از بخش باغبانی و خدمات بخش باغبانی از جمله اخذ بی مورد ۹ درصد ارزش افزوده از حق الزحمه نگهداری سیب در سردخانه های استان، اصل را از دیگر مشکلات پیش روی این بخش برشمرد.

شبکه مستقل تلویزیونی کشاورزی در استان دایر شود

مرادی با بیان اینکه بازاریابی، آموزش و تبلیغات از رکنهای اصلی فعالیت اقتصادی به خصوص در بخش کشاورزی است افزود: برای استفاده از این مزیت ها کشاورزان استان خواستار ایجاد شبکه مستقل تلویزیونی در استان هستند.

وی اصلاح قانون های مالیاتی در جهت ارتقا باغداران و کشاورزان منطقه، وضع مقررات و پیشنهاد تصویب لوایح قابل اجرا به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و باغات موجود استان، کاهش هزینه های تولید به همراه مساعدت های مالی از جمله اعطای تسهیلات با نرخ سود و بهره بانکی پایین را از مهمترین مطالبات فعالان این بخش عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه ایجاد بازارهای هدف جدید و کمک به افزایش صادرات محصولات باغی و کشاورزی، ایجاد زیرساخت های قوی از طریق مشارکت دادن تشکل های کشاورزی و باغی، اعمال کمک های بلاعوض در جهت وارد کردن دستگاه ها و ماشین آلات مختلف باغی در کنار افزایش اعتبارات تخصیصی به منظور افزایش سطح پوشش باغات استان در جهت عملیاتی کردن آبیاری تحت فشار را از دیگر مطالبات برشمرد.

مرادی با بیان اینکه با اشاره به تصویب قوانین به منظور خرید قیمت تضمینی محصولات باغی به خصوص سیب گفت: در این راستا ضروری است در جهت ایجاد ارزش افزوده بالا در محصولات انبار و ذخیره شده در سردخانه های استان قیمت تضمینی خرید محصولات صنعتی به خصوص سیب از سوی دولت در زمان مناسب و قبل از برداشت اعلام شود.

لزوم ایجاد زنجیره باغبانی در آذربایجان غربی

وی همچنین تشکیل زنجیره باغبانی در استان را یکی از راهکارهای حل مشکلات بخش باغبانی استان برشمرد و گفت: با توجه به تجریه موفق کشورها به خصوص کشورهای همسایه بر اساس بازدید های متعدد صورت گرفته ایجاد زنجیره باغبانی می تواند بخشی از مشکلات باغداران را حل کند.

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه اظهارداشت: با ایجاد زنجیره از تولید تا فروش محصولات باغی می توان بخشی از مشکلات باغداری در استان را برطرف کرد در کنار ایجاد زنجیره باغبانی قیمت گذاری محصولات باید بر اساس ظرفیت های بومی و اطلاعات جامع منطقه ای و کشوری صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه آذربایجان غربی جزو شش استان برتر کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی در کشور قرار دارد، گفت: این استان با میزان ۶.۳ میلیون تن محصول هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان سه برابر نیاز خود محصول کشاورزی تولید می کند و نقش تعیین کننده ای در تامین نیاز کشور و نیز صادرات محصولات مازاد کشاورزی دارد افزود: در گذشته توجه زیادی به توسعه بخش کشاورزی استان شده ولی اکنون این بخش به خصوص در زمینه مدیریت بازار محصولات و مدیریت منابع آب کشاورزی نیازمند توجه ویژه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعلام اینکه کشاورزی در استان آذربایجان غربی رکن زندگی و معیشت مردم استان محسوب می شود و باید مطابق با الگوی های علمی روز توسعه یابد عنوان کرد: خروج کشاورزی استان از حالت معیشتی و حرکت به سمت صنعتی و تجاری نیازمند سرمایه گذاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت خروج کشاورزی آذربایجان غربی از حالت سنتی به صنعتی

وی اعطای تسهیلات و مکانیزه کردن مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز ساماندهی بازار را لازمه توسعه بخش کشاورزی استان دانست و افزود: تامین آب، تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی، تامین نقدینگی و صادرات چهار چالش اساسی بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی است.

کریم زاده با بیان اینکه بیشتر مشکلات موجود بعد از تولید و در مرحله فروش بوجود می‌آید و مشکلات موجود در مرحله داشت محصول نیز عموماً از عدم فروش و بازاریابی مناسب ناشی می‌شود افزود: افزایش میزان مصرف سرانه کشور نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه با بالا رفتن توان خرید مردم و به کارگیری سیاست‌های حمایتی از قبیل توزیع سیب در سبد توزیعی مدارس، پادگان‌ها، مراکز آموزشی و درمانی و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص مزایای مصرف سیب از طریق رسانه‌های جمعی می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.

وی راه اندازی واحدهای سورت و بسته بندی مناسب در سردخانه‌های استان، حمایت از صادر کنندگان با پرداخت جوایز صادراتی به موقع و برقراری استاندارد اجباری در صادرات سیب جهت حفظ بازار و حفظ آبروی محصول تولیدی استان را از دیگر راهکارهای عملی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سالهای پیش دستگاه‌هایی برای سورت و بسته بندی استفاده می‌شد اما به دلیل تفاوت نداشتن قیمت محصول سورت شده و عادی استفاده از آن کاهش یافت که امیدواریم با اجرای برنامه‌های آموزشی و حمایت‌های لازم برای راه اندازی واحدهای بسته بندی در سالجاری مشکلات بسته بندی محصولات تولیدی در استان تا حدود زیادی رفع شود.