به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهرانی صبح یکشنبه در مراسم آغاز طرح یاوران ولایت در استان هرمزگان بیان داشت: این طرح به مدت یک ماه با حضور بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر از سراسر استان در محل کانون فرهنگی تربیتی غدیر بندرعباس برگزار می‌شود.

وی این طرح را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان عنوان کرد.

مهرانی اظهار داشت: این طرح همه ساله با هدف بصیرت افزایی، تقویت بنیه اعتقادی و نگرش سیاسی دانش آموزان بسیجی و با آموزش‌های نظامی، مسائل فرهنگی و عقیدتی – سیاسی آشنا می‌شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان پویایی و تحول در واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی، تربیت فرمانده هان و مدیران در واحدهای مقاومت دانش‌آموزی را از دیگر اهداف این طرح بیان کرد.