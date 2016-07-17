به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهرانی صبح یکشنبه در مراسم آغاز طرح یاوران ولایت در استان هرمزگان بیان داشت: این طرح به مدت یک ماه با حضور بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر از سراسر استان در محل کانون فرهنگی تربیتی غدیر بندرعباس برگزار میشود.
وی این طرح را یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان عنوان کرد.
مهرانی اظهار داشت: این طرح همه ساله با هدف بصیرت افزایی، تقویت بنیه اعتقادی و نگرش سیاسی دانش آموزان بسیجی و با آموزشهای نظامی، مسائل فرهنگی و عقیدتی – سیاسی آشنا میشوند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان پویایی و تحول در واحدهای مقاومت بسیج دانشآموزی، تربیت فرمانده هان و مدیران در واحدهای مقاومت دانشآموزی را از دیگر اهداف این طرح بیان کرد.
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