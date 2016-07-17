  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان:

طرح یاوران ولایت با حضور بیش از ۳۵۰۰ دانش‌آموز آغاز شد

طرح یاوران ولایت با حضور بیش از ۳۵۰۰ دانش‌آموز آغاز شد

بندرعباس - معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: با حضور بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز طرح یاوران ولایت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مهرانی صبح یکشنبه در مراسم آغاز طرح یاوران ولایت در استان هرمزگان بیان داشت: این طرح به مدت یک ماه با حضور بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر از سراسر استان در محل کانون فرهنگی تربیتی غدیر بندرعباس برگزار می‌شود.

وی این طرح را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان عنوان کرد.

مهرانی اظهار داشت: این طرح همه ساله با هدف بصیرت افزایی، تقویت بنیه اعتقادی و نگرش سیاسی دانش آموزان بسیجی و با آموزش‌های نظامی، مسائل فرهنگی و عقیدتی – سیاسی آشنا می‌شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان پویایی و تحول در واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی، تربیت فرمانده هان و مدیران در واحدهای مقاومت دانش‌آموزی را از دیگر اهداف این طرح بیان کرد.

کد مطلب 3715516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها