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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

کلینیک دهان و دندان شهرستان جم ۵۵ درصد پیشرفت دارد

کلینیک دهان و دندان شهرستان جم ۵۵ درصد پیشرفت دارد

بوشهر - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کلینیک دهان و دندان شهرستان جم ۵۵ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیژنی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمران بهداشتی شهرستان جم اظهار داشت: تلاش و پیگیری زیادی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان در سال ۹۵ صورت گرفته است.

وی افزود: در سال جاری اعتبارات خوبی از محل وزارتخانه در حوزه بهداشت استان به تصویب رسیده که انتظار داریم پروژه های نیمه تمام بخش بهداشت به اتمام رسیده و مسائل و مشکلات این بخش به صورت کامل رفع شود.

بیژنی به پروژه‌های در حال اجرا در شهرستان جم اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل نیازی که شهرستان به توسعه در امر بهداشت، درمان و آموزش دارد، سعی کردیم علی‌رغم برخی عدم تخصیص‌ها در سال گذشته که مرکز درمانی بهارستان نیز از جمله آنها بود، کارهای عمرانی و توسعه‌ای را متوقف نکنیم و این پروژه هم اکنون در حال اجراست که امیدواریم در هفته دولت شاهد افتتاح آن باشیم.

وی از اجرای چند پروژه عمرانی دیگر در شهرستان نیز خبر داد و گفت: پروژه مهم کلینیک دهان و دندان در شهرستان با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد در شهرستان در حال اجراست که می تواند نقش مهمی در بهداشت دهان و دندان ایفا کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تکمیل مرکز درمانی روستای بهارستان تا هفته دولت سال جاری خبر داد.

کد مطلب 3715518

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