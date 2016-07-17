آغار اعزام دانشگاهیان به عتبات از اواخر هفته جاری

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعزام دانشجویان به عتبات عالیات از ۳۱ تیرماه آغاز می شود و تا ۸ آبان ماه ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد : در این مدت درمجموع حدود ۱۷ هزار نفر از دانشگاهیان سراسر کشور به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات در خصوص اعتبار گذرنامه زائران افزود: گذرنامه دانشگاهیان باید حداقل ۶ ماه از زمان اعزام اعتبار داشته باشد.

وی یادآورشد: در صورتی که دانشجویی از قبل گذرنامه داشته باشد باید از اعتبار آن اطمینان حاصل کند و در صورت عدم اعتبار شخصا نسبت به تعویض آن اقدام کرده و طبق زمان بندی مشخص، به دفاتر شورای استانی عمره و عتبات دانشگاهیان در استان های مربوطه تحویل دهد.

زارع تاکید کرد: دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند باید بعد از تحویل (تعهد نامه محضری) به دفاتر ستاد در استان تحصیل خود منتظر صدور مجوز خروج از کشور باشند. پس از صدور مجوز خروج از کشور توسط سازمان نظام وظیفه، از طریق دفاتر ستاد به زائران اطلاع رسانی خواهد شد. بعد از آن زائران باید با داشتن مجوز خروج از کشور به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کرده و نسبت به تهیه گذرنامه اقدام کنند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات افزود: دانشجویان مشمول که مدارک خود را برای صدور مجوز خروج از کشور در زمان مقرر تحویل ندهند برای خروج از کشور به مشکل بر می خورند و باید شخصا نسبت به گرفتن مجوز خروج اقدام کنند که امری زمانبر و نیاز به وثیقه سه میلیون تومانی خواهد بود. بنابراین زائرین دانشجو باید در زمان های در نظر گرفته شده مدارک خود را به دفاتر تحویل دهند تا مجوز خروج از کشور آنها توسط ستاد پیگیری شود.