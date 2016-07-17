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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد:

احتمال بروز طوفان شن در مرز شرقی خراسان جنوبی

احتمال بروز طوفان شن در مرز شرقی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت آینده، احتمال بروز طوفان شن در مرز شرقی استان پیش بینی می شود.

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان صاف تا کمی ابری را برای وضعیت جوی خراسان جنوبی در ۲۴ ساعت آینده پیش بینی می کنیم.

وی با بیان اینکه در نوار شرقی استان شاهد ورزش بادهای نسبتا شدید و گرد و غبار خواهیم بود، افزود: همچنین احتمال بروز طوفان شون در مرز شرقی خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

خندان رو با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته، بیان کرد: سربیشه و قاین با ۲۰ درجه سانتی گراد سردترین و طبس با ۴۲ درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان بوده اند.

به گفته مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی دمای فعلی هوای بیرجند  ۲۹  درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 3715525

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