دو متجاوز به عنف در شهرستان کرج اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان البرز، ساعت پنج صبح امروز به استناد رای دادگاه کیفری استان البرز و تایید دیوان عالی کشور، حکم اعدام دو متهم که در سال ۹۰ به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف که از سوی ماموران انتظامی شهرستان کرج، شناسایی و دستگیر شده بودند با حضور مسئولان قضایی و انتظامی اجرا شد.

سرهنگ سید حسین سید حقیقی فرمانده انتظامی شهرستان کرج در تشریح این خبر، گفت: این دو متهم در پوشش مسافر کش اقدام به سوار کردن دختر دانشجویی از مقصد پل حصارک به سمت دانشگاه خوارزمی کرده و سپس با ربودن وی و تغییر مسیر به سمت مناطق خلوت و بیابانی اطراف کمالشهر با سرقت اموال با ارزش وی، او را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

وی گفت: پس از دستگیری متهمان، پرونده آنان به خاطر جرائم مرتکب شده به صورت ویژه در دادگاه کیفری استان البرز مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و سرانجام با صدور حکم اعدام از سوی دادگاه کیفری و تائید آن از سوی دیوان عالی کشور در سحرگاه روز یکشنبه حکم اجرا و این متجاوزان و شیاطین انسان نما به سزای اعمال خود رسیدند.

سرهنگ سید حقیقی گفت: افرادی که سودای چنین جرایم شیطانی را در سر می پرورانند، آگاه باشند و بدانند که پلیس و قوه قضائیه قاطعانه با آنها برخورد می کند و سزای مجازات این گونه افراد اعدام است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان از خانواده ها خواست تا نظارت بیشتری بر رفت و آمد فرزندان به ویژه ارتباط آنها با همسالان خود داشته باشند تا فرزندان شان مرتکب چنین اشتباهاتی نشوند.