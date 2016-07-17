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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

دو متجاوز به عنف در شهرستان کرج اعدام شدند

دو متجاوز به عنف در شهرستان کرج اعدام شدند

کرج -حکم اعدام دو نفر متجاوز و سارق به عنف در شهرستان کرج و در ملاء عام با حضور مسئولان قضائی وانتظامی به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان البرز، ساعت پنج صبح امروز به استناد رای دادگاه کیفری استان البرز و تایید دیوان عالی کشور، حکم اعدام دو متهم که در سال ۹۰ به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف که از سوی ماموران انتظامی شهرستان کرج، شناسایی و دستگیر شده بودند با حضور مسئولان قضایی و انتظامی اجرا شد.

سرهنگ سید حسین سید حقیقی فرمانده انتظامی شهرستان کرج در تشریح این خبر، گفت: این دو متهم در پوشش مسافر کش اقدام به سوار کردن دختر دانشجویی از مقصد پل حصارک به سمت دانشگاه خوارزمی کرده و سپس با ربودن وی و تغییر مسیر به سمت مناطق خلوت و بیابانی اطراف کمالشهر با سرقت اموال با ارزش وی، او را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

وی گفت: پس از دستگیری متهمان، پرونده آنان به خاطر جرائم مرتکب شده به صورت ویژه در دادگاه کیفری استان البرز مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و سرانجام با صدور حکم اعدام از سوی دادگاه کیفری و تائید آن از سوی دیوان عالی کشور در سحرگاه روز یکشنبه حکم اجرا و این متجاوزان و شیاطین انسان نما به سزای اعمال خود رسیدند.

سرهنگ سید حقیقی گفت: افرادی که سودای چنین جرایم شیطانی را در سر می پرورانند، آگاه باشند و بدانند که پلیس و قوه قضائیه قاطعانه با آنها برخورد می کند و سزای مجازات این گونه افراد اعدام است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان از خانواده ها خواست تا نظارت بیشتری بر رفت و آمد فرزندان به ویژه ارتباط آنها با همسالان خود داشته باشند تا فرزندان شان مرتکب چنین اشتباهاتی نشوند.

کد مطلب 3715526

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