به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، پس از برگزاری موفقیت آمیز نخستین جشنواره شعر نیاوران در سال ۱۳۹۴ محمد سلمانی دبیر جشنواره شعر نیاوران از برگزاری دومین دوره این جشنواره در سال جاری خبر داد.

سلمانی در گفتگویی با اعلام این مطلب که دبیرخانه جشنواره تمام تلاش خود را به منظور اطلاع رسانی جامع در کل کشور در دستور کار خود قرار داده خاطر نشان کرد:یکی از نقاط قوت اولین دوره جشنواره شعر نیاوران طبق نظر اکثر کارشناسان ادبیات، بررسی شعر شاعران بدون توجه به نام آنها بود که در دومین دوره نیز همین سیاست را با حضور داوران و اساتید پیشکسوت در کنار داوران جوان دنبال می کنیم.

وی جشنواره شعر نیاوران را یکی از بی حاشیه ترین جشنواره های شعر در کشور عنوان کرد و اظهار داشت:در بیشتر جشنواره های شعر در کشور حرف و حدیث های زیادی از نوع نگاه داوران به آثار رسیده به جشنواره، چینش داوری و ... وجود دارد اما سیاست گذاری های بنیاد آفرینش های هنری نیاوران در این زمینه به گونه ای بوده است که برای هیچ کس هیچ شک و شبهه ای ایجاد نمی شود و شاعران می توانند با خاطری آسوده در این زمینه آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

سلمانی در پایان صحبت هایش با اشاره به استقبال بسیار زیاد جوانان از موضوعات ویژه جشنواره شعر نیاوران خاطر نشان کرد:محیط زیست و صلح جهانی از موضوعات روز و دغدغه بسیاری از مردم جهان و ایران است. به همین منظور این دو موضوع در جشنواره شعر نیاوران مورد توجه است تا شاعران با پرداختن به آن سطح آگاهی مردم را در این مورد بالا ببرند. لازم به ذکر است که موضوع اصلی جشنواره نیز آزاد است.

گفتنی است فراخوان دومین جشنواره شعر نیاوران به زودی در سایت فرهنگسرای نیاوران به نشانی

www.fniavaran.ir و همچنین رسانه های مکتوب و الکترونیکی منتشر می شود.

شرکت در این جشنواره برای کلیه شاعران بدون محدودیت سنی و جغرافیایی آزاد است