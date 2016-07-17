ترکش های خشونت علیه پرستاران بر پیکر نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، خشونت علیه جامعه پرستاری از سوی بیمار، همراه بیمار و پزشک، موضوع تازه ای نیست و به گفته خود پرستاران، این مسئله تقریبا برای آنها نهادینه و عادی شده است. زیرا، تاکنون شکایت پرستاران به سر انجام نرسیده است.

این ادعای پرستاران در حالی مطرح می شود که اخیرا رئیس سازمان نظام پرستاری در نشست خبری، خواستار دفاع پرستاران در هنگام مواجهه با خشونت پزشکان شد و گفت: به نظر می رسد، تا زمانی که پزشک علیه پرستار شکایت نکند، موضوع شکایت پرستار از پزشک منتفی است و به سرانجام نمی رسد. از همین رو، به نظر می رسد که چنانچه یک پزشک قصد برخورد فیزیکی علیه پرستاری را داشته باشد، آن پرستار هم باید از خود دفاع کند تا شاید پزشک بخواهد از آن پرستار شکایت کند.

طرح این موضوع، با واکنش یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد.

این نماینده مجلس (حیدرعلی عابدی) که خودش از جنس پرستاری است، معتقد است که این مصاحبه رئیس سازمان نظام پرستاری، به مثابه تهییج پرستاران به خشونت علیه پزشکان است و لذا، رئیس سازمان نظام پرستاری باید پاسخگو باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارت رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور درباره پیشنهاد به پرستارانی که مورد خشونت پزشکان قرار می گیرند، گفت: در صورتی که چنین اظهاراتی صحت داشته باشد برای جلوگیری از تکرار چنین اظهاراتی باید از طریق مراجع قانونی وارد عمل شویم.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان نظام پرستاری باید به دلیل ترویج فرهنگ خشونت و چاقوکشی از جامعه پزشکی، پرستاری و همچنین مردم عذرخواهی کند، تصریح کرد: به طور حتم این موضوع در کمیسیون بررسی شده و سپس با مشورت همکاران روندی را در پیش می‌گیریم که برخورد قانونی با این افراد صورت گیرد.

در همین حال، تعدادی از فعالین صنف پرستاری، به این اظهارات نماینده مجلس واکنش نشان داده و معتقدند که عابدی، قصاص قبل از جنایت کرده است. در حالی که برخی پزشکان علیه پرستاران خشونت به خرج می دهند، ولی هیچ برخوردی با آنها نمی شود.

رضا دالایی عضو شورای عالی نظام پرستاری، خطاب به ادعای عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: از دکتر عابدی توقع داشتم در مرحله اول پزشکانی را که خشونت به خرج دادند، تهدید به معرفی به محاکم قضایی می کرد.

وی افزود: جناب عابدی اگر شما به نظرات شورای عالی نظام پرستاری اهمیت می دهید لطفا جلوی برگزاری کلاس های کمک پرستاری را بگیرید که هم مضرات زیادی برای سلامت مردم دارد و هم کلاهبرداری از افراد متقاضی است و شورا چندین بار با آن مخالفت کرده است.

کریم عابدینی فعال صنف پرستاری، در پاسخ به اظهارات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این مطلب که تعرض و خشونت کلامی و فیزیکی پزشکان علیه پرستاران در جای جای کشور سابقه طولانی دارد، گفت: جناب عابدی تاکنون یک بار این قبیل رفتارهای غیر اخلاقی را محکوم کرده اید؟

وی افزود: چگونه است سیلی زدن و لگد زدن و مشت زدن این جمعیت خودشیفته مستحق یک برخورد و محکوم کردن نیست اما تهدید به دفاع و مقابله به مثل، می شود جنایت و فاجعه و بحران اجتماعی؟؟!!

عابدینی خطاب به عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پرستار خانم بی دفاعی که حین انجام وظیفه مورد تعرض و حمله قرار می گیرد طبیعی است که با ابزار دم دست خودش باید از خود دفاع بکند شما اسم این را چاقوکشی می گذارید برای هجمه اولیه پزشک چه عنوانی را انتخاب می کنید؟

جالب است که عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از پرستاران خواسته است در صورتی که مورد خشونت قرار می گیرند، در وهله اول گذشت کنند. این در حالی است که محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، در پاسخ به این اظهارات ، گفت: به نظر می رسد در ماجرای خشونت فیزیکی علیه پرستاران، اصل موضوع فراموش شده است.

وی با تاکید بر اینکه تکرار خشونت پزشکان علیه پرستاران نتیجه عدم برخورد با این قبیل رفتارهای غیر اخلاقی است، تصریح کرد: آنچه مسلم است، عدم برخورد با رفتارهای خشونت آمیز، منجر به تکرار این رفتارها خواهد شد.

شریفی مقدم ادامه داد: قطعا اگر در گذشته با این قبیل خشونت ها علیه پرستاران برخورد می شد، امروز شاهد تکرار آنها نبودیم. بطوریکه در ۲۰ روز گذشته دو مورد ضرب و شتم پرستاران از سوی پزشکان را در دو بیمارستان دولتی را شاهد بودیم که جای تاسف است.