به گزارش خبرنگار مهر، این روزها وقتی وارد گالری «مژده» می شوید بیش از هر چیز هجوم دَوَرانی خطوط توجه‌تان را به خود جلب می کند و در همان نگاه اول می توان تشخیص داد اتفاقی غیر معمولی روی بوم ها در جریان است.

بسیاری از خوشنویسان با دیدگاه سنتی معتقدند خط شکسته نستعلیق را نمی توان با قلم درشت چنان نوشت که ارزش های زیبایی شناختی آن بروز پیدا کند اما بهرام حنفی معتقد است: خط شکسته نستعلیق آخرین خط به وجود آمده است و اگر من در نقاشی خط حرفی برای گفتن دارم باید به سمت این خط حرکت کنم.

در این سال‌ها کمتر هنرمندی در عرصه نقاشی خط به سمت تجربه شکسته نستعلیق در این بیان هنری رفته است اما بهرام حنفی به مرور امضای خود را بر این شیوه از خط کاملا ایرانی گذاشته و همین باعث تفاوت و موفقیتش در داخل و خارج از کشور شده است. او که فوق لیسانس پژوهش هنر و مدرس دانشگاه و کارشناس نسخه های خطی کاخ گلستان است، تاکنون ۱۶ نمایشگاه انفرادی برپا کرده و در بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی شرکت داشته است و آثار وی از حراج بونمز لندن تا همایش های جهانی در خوشنویسی شرکت داده شده است.

شکسته نویسی بی پروا در قالب آزاد و رهای سیاه مشق با حرکت های سریع قلم مهمترین ویژگی کارهای این هنرمند است.

در نقاشی خط تک رنگ اصالت بیشتری دارد

بهرام حنفی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا بیشتر تمایل به تک رنگ کار کردن دارید؟ گفت: ریشه هنری من خط و خوشنویسی است. در خط و خوشنویسی همیشه تک رنگ اصالت بیشتری دارد و برای من گرایش به اصالت مهمترین وجهه کار است و به جنبه تزئینی کار فکر نمی کنم و نگاه خوشنویسانه طراحانه را دنبال می کنم. آنهایی که در خوشنویسی استخوان خرد کرده هستند، کار تک رنگ را اوج مهارت یک استاد می دانند و برخی حتی از رنگ گذاری به طور کلی پرهیز می کنند.

در تابلوهای حنفی با کوران خطوط رو به رو هستیم و گرچه مشخصا به سمت سیاه مشق گرایش دارد اما از آن هم فراتر می رود و حتی در آثار او همان حد خوانایی که در سیاه مشق وجود دارد نیز دیده نمی شود. گاه حتی حروف هم قابل تشخیص از هم نیستند. او در این باره توضیح داد: یک مبحثی در همه نمایشگاه هایم هست و آن این است که مایلم پتانسیل خط کلاسیک را نشان دهم ضمن اینکه می خواهم کارم موزیک زیادی داشته باشد. در واقع انرژی های نهفته در اتصالات خوشنویسی را با موزیک دار کردن کار نشان می دهم. حتی متقدمین نقاشی خط معتقدند تفاوت این هنر با خوشنویسی همین است که از وجهه بیانی بیرون آمده است. خوشنویسی اگر در قطع بزرگ حتی خوانا شود از نقاشی خط دور می شود و این سری از افراد که در این عرصه به گونه ای می نویسند که خطشان خواناست واژه خط نقاشی را جعل کرده اند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر روحیه سرکش من نوعی حالت انفجاری دارد که در شکل کارم که بداهه نویسی است نهفته است. وقتی رو به ر وی تابلوی سفید قرار می گیرم کلمات محملی می شوند برای خالی کردن هیجانات درونی ام برای همین شاید حرکت های قلمم هیجان آلود و دورانی است.

رد قلم هنرمند باید در کارش دیده شود

اما شیوه کار حنفی هم ابداعی و منحصر به فرد است و حتی فیلمی در یوتیوب از این روش گذاشته که کاملا خلق یک اثرش را نشان می دهد. او قلم های فلزی خاص و بزرگی دارد که با قدرت خاصی باید روی بوم به حرکت درآید. اما قبل از آن او سطح بوم را لایه لایه به رنگ آغشته می کند و پس از آن باید در عرض کمتر از دو دقیقه آنچه را می خواهد روی بوم خوشنویسی کند چراکه رنگ زود خشک می شود. پس از آن او تابلو را با آب می شوید تا رنگ های اضافه ریخته شود و رد قلمش باقی بماند. او این کار را بسته به کارش چند بار تکرار می کند.

از او درباره قطع کارها که بیشتر روی بوم های مربع است می پرسم و اینکه این حرکت دورانی را در اکثر کارهای قطع مربع می شود دید و همین امر کمپوزیسیون را تکراری می‌کند. در این باره نیز این هنرمند گفت: یکی از شاخصه های کاری هر کسی که در هنر صاحب سبک است این است که رد قلمش در کارش پیدا باشد. این چرخش ها و پیچش ها رد قلم من است. رد قلم کسی چون احصایی و پیلارام هم مشخص است.

در ادامه صحبت به نقاشی خط در دوره های مختلف تحت تاثیر خطوطی چون ثلث و نستعلیق رسید و اینکه کمتر کسی به سمت شکسته نستعلیق در این عرصه می رود. وی در این باره نیز توضیح داد: نسل جدیدی که بعد از انقلاب در زمینه نقاشی خط کار کردند روی گره‌های ثلث کار کردند و بهترین کارهای کسانی چون محمد احصایی، نصرالله افجه ای و جلیل رسولی همین کار روی گره های ثلث بود اما بعد عده ای دیدند خط ثلث زیاد شده و نسل های تازه تر دیدند بازار از این شیوه اشباع شده است و به همین دلیل به سمت کار روی گردش خطوط ایرانی رفتند. اما در شکسته نستعلیق تجربه های زیادی نداریم چون خود این خط داستانی جدا از دیگر خطوط دارد.

وی ادامه داد: درویش عبدالمجید طالقانی وقتی این خط را به اوج کمال رساند در واقع بار ادبیاتی که تا آن زمان روی خط و خوشنویسی بود برداشت و سیاه مشق از همین روی به وجود آمد. بعد هم به نقاشی خط رسیدیم. من هم دیدم اگر می خواهم حرفی برای گفتن داشته باشم باید سراغ آخرین پدیده بروم. ما کسانی مثل رضا مافی را در این عرصه داشته ایم که شکسته نستعلیق کار کرده‌اند اما آثارشان بیشتر ژاپنی وار است چون ذات این خط شاعرانگی است و کارهای او نیز هایکووار (شعر ژاپنی) شده است. اینکه چرا زیاد روی این خط کار نمی شود به این دلیل است که نقاشی خط بیشتر به سمت یک کار رسامی جلو رفته و شکسته نستعلیق بیشتر خطی شاعرانه است و نمی شود اول با آن در قطع کوچک اتود زد و ترکیب بندی اش را مشخص کرد و.... اینجا نوعی بداهگی نفهته است.

نمایشگاه آثار بهرام حنفی تا ۸ مرداد ماه در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی، پلاک۲۷، واحد یک برپاست.