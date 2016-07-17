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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

یک فوتی و ۳ مجروح در حادثه واژگونی پراید

یک فوتی و ۳ مجروح در حادثه واژگونی پراید

در اثر واژگون شدن یک دستگاه سواری پراید در محور اصفهان- نائین، راننده خودرو جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: در پی اعلام واژگونی یک خودرو در محور اصفهان - نائین ماموران پلیس راه سریعا به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه در اثر این حادثه راننده خودرو که زنی ۳۰ ساله بود جان خود را از دست داد و سه نفر از سرنشینان خودرو به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ حمیدی افزود: کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: برابر ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی ،دخانیات استعمال و یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند؛ استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده می شود نیز ممنوع ورانندگان موظفند در هر صورت به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.

کد مطلب 3715547

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