یک فوتی و ۳ مجروح در حادثه واژگونی پراید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: در پی اعلام واژگونی یک خودرو در محور اصفهان - نائین ماموران پلیس راه سریعا به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه در اثر این حادثه راننده خودرو که زنی ۳۰ ساله بود جان خود را از دست داد و سه نفر از سرنشینان خودرو به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ حمیدی افزود: کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: برابر ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی ،دخانیات استعمال و یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند؛ استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده می شود نیز ممنوع ورانندگان موظفند در هر صورت به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.