مجتبی فرحبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل ستایش قریشی، گفت: این پرونده در حال حاضر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

وی در خصوص علت ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر گفت: در راستای رسیدگی به لایحه اعتراضی موکل در خصوص قرار بازداشت موقت که البته برای متهمان با این رده سنی قرار نگهداری موقت است، به این دادگاه ارسال شد.

وکیل مدافع امیرحسین (قاتل ستایش قریشی) افزود: پس از بررسی لایحه اعتراضی، جلسه بعدی دادگاه تحت عنوان جلسه مقدماتی برای بررسی صحت ایرادات وارده از سوی ما برگزار می شود.

۲۳ فروردین امسال بود که گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختر بچه ۶ ساله افغان در روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی شد، گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به گفته پدر او روز یکشنبه ۲۲ فروردین برای خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود او را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده بود. پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده قتل این دختر بچه به دادگاه ارسال و دو جلسه نیز دادگاه به بررسی ابعاد حادثه پرداخت.