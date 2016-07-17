به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اورژانس اصفهان جمعه شب گذشته تکنسین های اورژانس دولت آباد برای امدادرسانی به مصدومان حادثه انفجار ترقه خود را از بیمارستان غرضی به تقاطع دولت آباد- حبیب آباد رساندند.

در این حادثه، انفجار مواد محترقه در یک کاروان عروسی به قطع پا و آسیب جدی به اندام های داخلی یک جوان ۲۰ ساله موتور سیکلت سوار منجرشده بود.

مسئول امور پایگاه های اورژانس برخوار در مورد این ماموریت به ایرنا گفت: ما در ساعت ۱۹ و ۳۵ دقیقه جمعه شب برای حادثه انفجار مواد محترقه اعزام شدیم و در ساعت ۱۹ و ۴۳ دقیقه به محل رسیدیم.

حسین قدیری با اشاره به اینکه به دلیل تکرر تماس ها برای این حادثه، کدهای امدادی دیگری نیز به صورت همزمان از پایگاه های سیمرغ و حبیب آباد به محل رسیدند گفت: صحنه حادثه بسیار فجیع بود و پای چپ این پسر ۲۰ ساله آمپوته (قطع کامل) و آنقدر متلاشی شده بود که به سختی قابل جمع آوری و انتقال بود.

وی با بیان اینکه اعضای داخلی بدن وی از جمله مثانه نیز به دلیل موج انفجار ضربه داخلی دیده بودند ادامه داد: چهار تکنسین با کمک یکدیگر پای متلاشی شده جوان را جمع و با سرم تراپی و پانسمان و ثابت سازی وی را برای انتقال به بیمارستان آماده و پس از ۱۲ دقیقه و با سه تکنسین محل را به مقصد بیمارستان ترک کردیم.

این تکنسین فوریت های پزشکی که از هتاکی ها و بی احترامی های خانواده و همراهان مصدوم به خود و همکارانش گلایه مند بود با اشاره به نبود امکانات مورد نیاز این مصدوم در بیمارستان غرضی و مسیر طولانی برای رساندن وی به بیمارستان الزهرا (س) گفت: ناچار وی را به بیمارستان آیت الله کاشانی منتقل کردیم اما به دلیل ترافیک شدید جمعه شب در مسیر یادشده، پس از ۳۵ دقیقه به بیمارستان رسیدیم.

وی تاکید کرد: هنگام تحویل مصدوم به بیمارستان وی در هوشیاری کامل به سر می برد و با پزشک صحبت کرد اما پس از دو ساعت به علت شدت جراحات، در بیمارستان جان خود را از دست داد، زیرا با خونی که به دلیل متلاشی شدن اندام هایش از دست داده بود نجات جان وی حتی با تزریق خون بسیار هم؛ ممکن به نظر نمی رسید.

قدیری افزود: چهار ساعت پس از این ماموریت و در ساعات اولیه بامداد (حدود ساعت ۲۴) ماموریت دیگری به ما اعلام شد و پس از حضور در محل مورد حمله حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفربا چوب و چماق و آجر که از خانواده متوفی بودند قرار گرفتیم و برای نجات جان خود، آمبولانس را رها کردیم و با گذر از دو چهار راه، در خانه یکی از شهروندان پناه گرفتیم.

وی با اشاره به کوفتگی و خراشیدگی بر بدن خود و همکارش افزود: آمبولانس اورژانس نیز به سبب آسیب دیدگی از مدار ماموریت خارج شده است.

پیش ازاین نیز روز پنجشنبه نیز محمدعرب جعفری تکنسین فوریت های پزشکی اصفهان در حین امدادرسانی به مصدومان تصادفی در براآن شمالی، مورد حمله یکی از مصدومان قرار گرفت و از ناحیه سر و کتف چپ دچار آسیب دیدگی شد.

اواخر خرداد سال جاری نیز یکی از ماموران اورژانس در شهرضا (۸۰ کیلومتری اصفهان) توسط مصدوم ناشی از نزاع خانوادگی در آمبولانس و در مسیر بیمارستان مضروب شد.

براساس اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون این پنجمین مورد حمله مصدومان و یا همراهان به پرسنل فوریت های پزشکی در اصفهان است.